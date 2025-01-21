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رياضة

"الأولمبية" ترشح خالد زين لمنصب الأمين العام لاتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية

خالد زين مع مسئولي
خالد زين مع مسئولي اللجنة الأولمبية المصرية، فيتو

اللجنة الأولمبية، عقد مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية، برئاسة المهندس ياسر إدريس، اجتماعًا مساء أمس الاثنين بمقر اللجنة الأولمبية المصرية، واتخذ عددًا من القرارات المهمة، أبرزها الموافقة على ترشيح المستشار خالد زين الدين لمنصب الأمين العام لاتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية «أنوكا».

ويأتي هذا الترشيح استعدادًا لاجتماع الجمعية العمومية لـ"أنوكا"، المقرر عقده يومي 14 و15 مارس المقبل في الجزائر، بحضور 54 دولة أفريقية.

وقال المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، إن ترشيح المستشار خالد زين الدين في منصب الأمين العام لاتحاد اللجان الأولمبية الأفريقية «أنوكا» يمنح مصر قوة رياضية جديدة تضاف إلى قائمة الكفاءات المصرية المتواجدة في مناصب مرموقة في مجال الرياضة على المستوى الدولي، وذلك وفقا لتوجيهات القيادة السياسية بتولي الشخصيات المصرية المناصب الرياضية في مختلف الهيئات الرياضية سواء الأولمبية او الدولية والقارية ضمن قوة مصر الناعمة في الخارج.

يُذكر أن المستشار خالد زين الدين رئيس اللجنة الأولمبية المصرية الأسبق، قد شغل هذا المنصب سابقًا خلال الفترة من 2009 إلى 2013 كما أنه يحتل حاليا منصب الرئيس الشرفي للجنة الأولمبية المصرية.

حضر الاجتماع المهندس ياسر إدريس، رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ورئيس اتحاد السباحة، والمهندس شريف العريان، الأمين العام للجنة ورئيس اتحاد الخماسي الحديث، واللواء شريف القماطي، القائم بأعمال أمين الصندوق ورئيس اتحاد التجديف، بالإضافة إلى المحاسب محمد عبدالمقصود، رئيس اتحاد رفع الأثقال، والكابتن عبد المنعم الحسيني، نائب رئيس الاتحاد الدولي للسلاح.

كما شاركت النائبة آية مدني، العضو الدائم في اللجنة الأولمبية الدولية ممثلةً عن مصر.

وعبر تقنية الفيديو كونفرانس، شارك د. علاء جبر، النائب الأول للجنة الأولمبية وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للقوس والسهم، واللواء حازم حسني، الأمين العام المساعد للجنة ورئيس اتحاد الرماية.

يُعد هذا الترشيح خطوة مهمة في دعم مصر لمكانتها داخل المحافل الرياضية الأفريقية والدولية، ويعكس الثقة في كفاءة المستشار خالد زين لتمثيل القارة الأفريقية في هذا المنصب المهم.

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