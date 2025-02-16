الأحد 16 فبراير 2025
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حوادث

تفاصيل التقرير الطبي لطالب تعرض للضرب على يد زميله في المطرية

مشاجرة، فيتو
مشاجرة، فيتو

كشف التقرير الطبي الأولي لطالب تعرض للضرب على يد زميله وأصيب بعاهة مستديمة تمثلت في كسر بالوجه بدائرة قسم شرطة المطرية، عن تفاصيل إصابته. 


وتبين من التقرير أن المجني عليه أصيب بكسر في الوجه خاصة في منطقة الأنف والفك واستلزم عمل شرائح ويحتاج لفترة علاج تجاوز الـ 21 يوما.


كان قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة قد تلقى إخطارا من أحد المستشفيات يفيد باستقباله “طالب 14 سنة، مقيم بدائرة القسم”، مصاب بكسور بالوجه إثر إدعاء مشاجرة.


بالانتقال والفحص وبسؤال كل من (المصاب ووالدته، قررا بحدوث مشادة كلامية بين الأول وبين زميله طالب 15 سنة تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الأخير عليه بالضرب)، مما نتج عن ذلك إصابته المشار إليها.


عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو في حقه، وبمواجهته في حضور والده (عامل -  مقيم بذات العنوان) اعترف بارتكابه الواقعة.


تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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قسم شرطة المطرية المطرية أمن القاهرة

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