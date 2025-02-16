الأحد 16 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

استدعاء طالب تعرض للضرب على يد زميله وأصيب بعاهة مستديمة في المطرية

النيابة العامة، فيتو
النيابة العامة، فيتو

أمرت نيابة المطرية باستدعاء طالب تعرض للضرب على يد زميله وأصيب بعاهة مستديمة تمثلت في كسر بالوجه بدائرة قسم شرطة المطرية، لسماع أقواله.

كان قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة قد تلقى إخطارا من أحد المستشفيات يفيد باستقباله “طالب 14 سنة، مقيم بدائرة القسم”، مصاب بكسور بالوجه إثر إدعاء مشاجرة.


بالانتقال والفحص وبسؤال كلا من (المصاب ووالدته، قررا بحدوث مشادة كلامية بين الأول وبين زميله طالب 15 سنة تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الأخير عليه بالضرب)، مما نتج عن ذلك إصابته المشار إليها.


عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو في حقه، وبمواجهته في حضور والده (عامل -  مقيم بذات العنوان) اعترف بارتكابه الواقعة.


تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نيابة المطرية قسم شرطة المطرية أمن القاهرة

مواد متعلقة

المحكمة تنظر استئناف عمرو دياب على حكم تغريمه في صفع سعد أسامة.. محامي الشاب: المطرب ضرب موكلي لأنه ليس من البهوات والبشوات.. ودفاع الهضبة يتهمه بالتعدي على الفنان بحثا عن التريند

تفسير حلم ضرب الزوجة في المنام وعلاقته بحل المشكلات بطريقة صحيحة

ads

الأكثر قراءة

انخفاض ملحوظ في سعر الفراخ اليوم الأحد 16 فبراير 2025

أسعار السمك اليوم، البلطي الأسواني يبدأ من 30 جنيهًا في سوق العبور

هيئة البث: نتنياهو يرفض إدخال كرافانات وآليات هندسية إلى غزة

الليمون البلدي بـ 43 جنيهًا، سعر الخضار اليوم في سوق العبور

سعر الفاكهة اليوم، الجوافة تبدأ من 14 جنيهًا في سوق العبور

سائق يذبح شقيقه بسبب خلافات مالية في سوهاج

سعر جرام الذهب صباح اليوم الأحد، عيار 21 وصل لهذا المستوى

المكتب الإعلامي بغزة: الاحتلال يتنصل من اتفاق وقف إطلاق النار بمنع دخول الكرافانات

منوعات

المزيد

بسبب الخلاف على مركز صحي، اشتباكات قبلية في اليمن تسقط قتيلين

اختفاء 151 مليون دولار من أموال إطعام الجيش الأمريكي

وكالة الأمن النووي الأمريكية تفقد التواصل مع موظفيها المفصولين

منشورات مضللة، حقيقة وفاة ملك المغرب محمد السادس

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الذهب اليوم السبت 15-2-2025 في عمان

قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب خلال أسبوعين

أسعار الذهب اليوم السبت 15-2-2025 في مصر (آخر تحديث)

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم السبت 15 فبراير 2025

المزيد

انفوجراف

آخرهم بيسيرو.. 7 مدربين برتغال في تاريخ الزمالك (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ماذا تقول الملائكة للكافرين يوم القيامة؟ محمد سيد طنطاوي يوضح

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأحد 16 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الأحد 16 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية