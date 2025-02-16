استدعاء طالب تعرض للضرب على يد زميله وأصيب بعاهة مستديمة في المطرية

أمرت نيابة المطرية باستدعاء طالب تعرض للضرب على يد زميله وأصيب بعاهة مستديمة تمثلت في كسر بالوجه بدائرة قسم شرطة المطرية، لسماع أقواله.

كان قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة قد تلقى إخطارا من أحد المستشفيات يفيد باستقباله “طالب 14 سنة، مقيم بدائرة القسم”، مصاب بكسور بالوجه إثر إدعاء مشاجرة.



بالانتقال والفحص وبسؤال كلا من (المصاب ووالدته، قررا بحدوث مشادة كلامية بين الأول وبين زميله طالب 15 سنة تطورت لمشاجرة تعدى خلالها الأخير عليه بالضرب)، مما نتج عن ذلك إصابته المشار إليها.



عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المشكو في حقه، وبمواجهته في حضور والده (عامل - مقيم بذات العنوان) اعترف بارتكابه الواقعة.



تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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