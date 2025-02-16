النيابة تأمر بإجراء تحليل مخدرات لسائق صدم سيدة من ذوي الهمم بعين شمس

أمرت نيابة عين شمس بإجراء تحليل مخدرات لسائق سيارة ميكروباص متهم بالاصطدام بسيدة من ذوي الهمم مما أسفر عن إصابتها وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

البداية عندما كشفت أجهزة وزارة الداخلية، ملابسات ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن استغاثة سيدة من ذوي الهمم لقيام قائد سيارة بالاصطدام بها وإحداث إصابتها وهروبه حال سيرها أسفل كوبري عين شمس بالقاهرة.

وبالفحص تم تحديد وضبط السيارة وقائدها (مندوب مبيعات - مقيم بدائرة قسم شرطة المرج) وبسؤاله قرر بأنه حال سيره بالدوران أسفل الكوبرى محل البلاغ فوجئ بالسيدة المذكورة تصطدم بالباب الخلفى لسيارته فقام بالترجل من السيارة وعقب الاطمئنان عليها انصرف من محل البلاغ.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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