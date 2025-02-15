القبض على سائق ميني باص دهس شابا بأوسيم

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض على قائد سيارة ميني باص دهس شابا أثناء عبورة الطريق بمنطقة أوسيم.



حادث مروري بأوسيم

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، بلاغا من الأهالى يفيد بوقوع حادث مروري بدائرة مركز شرطة أوسيم، ووجود حالة وفاة، وعلى الفور انتقل رجال الأمن لمكان الواقعة.



وبالفحص تبين أنه أثناء عبور شاب للطريق بمنطقة أوسيم صدمته سيارة ميني باص مسرعة، مما أسفر عن مصرعه، وتم نقله الي المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.



وتمكن رجال المباحث من ضبط قائد سيارة ميني باص والتحفظ على السيارة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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