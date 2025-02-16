الاستماع لأقوال أسرة طفل سقط عليه حائط منزله أثناء لهوه بالواحات

تستمع نيابة الجيزة لأقوال أسرة طفل لقي مصرعه بعدما سقط عليه أحد أعمدة منزله أثناء لهوه، في منطقة الواحات البحرية بمحافظة الجيزة.

مصرع طفل سقطت عليه حائط بالواحات

البداية كانت عندما تلقى ضباط مباحث قسم شرطة الواحات البحرية بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد بمصرع طفل داخل منزله بدائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ.

وبالفحص تبين وفاة الطفل "طارق م" 10 سنوات، عقب سقوط عمود من الطوب عليه داخل منزله، ما تسبب في إصابته بإصابات بالغة أودت بحياته على الفور، جرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات، وأمرت بعرض الجثة على الطب الشرعي لإعداد تقرير وافٍ عن سبب الوفاة، والتصريح بدفن الجثة عقب ذلك.

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