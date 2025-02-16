كيف تتحكم هيئة الدواء في الأسعار والجودة والتوزيع ؟

تعد هيئة الدواء المصرية حائط صد أمام التحديات التي تواجه قطاع الدواء، مثل انتشار الأدوية المغشوشة وارتفاع أسعار المستحضرات، هكذا تقوم الهيئة بدورها منذ إنشائها بموجب القانون رقم 151 لسنة 2019.

وأعطت الدولة لـ هيئة الدواء المصرية حق تنظيم قطاع الدواء بالكامل، بما يتماشى مع المعايير الدولية الحديثة، ويُعنى القانون بتعزيز الدور الرقابي والتشريعي للهيئة لضمان سلامة وفعالية الأدوية المتداولة في الأسواق المحلية، ما ينعكس إيجابيًا على صحة المواطنين.

اختصاصات هيئة الدواء

وفقًا للقانون، تتمتع هيئة الدواء المصرية بسلطة واسعة تشمل:

1. تنظيم تسجيل الأدوية: تتولى الهيئة عملية تسجيل المستحضرات الدوائية، بما يضمن فحص تركيباتها وتقييم فعاليتها وسلامتها، بالإضافة إلى تسريع إجراءات الموافقة على الأدوية الجديدة لتلبية احتياجات السوق.

2. مراقبة جودة الأدوية: تشرف الهيئة على عمليات الإنتاج والتوزيع، مع إجراء فحوصات دورية لضمان مطابقة الأدوية للمواصفات القياسية.

3. تنظيم تداول الأدوية: يُحظر تداول أي دواء أو مستحضر طبي بدون ترخيص من الهيئة، ما يحد من انتشار الأدوية المغشوشة.

4. الرقابة على التصنيع المحلي: تقوم الهيئة بإجراء زيارات ميدانية لمصانع الأدوية لمتابعة الالتزام بمعايير التصنيع الجيد (GMP).

5. تعزيز الابتكار والبحث العلمي: تشجع الهيئة الشركات المحلية على تطوير أدوية جديدة وتقديم الدعم الفني لإجراء التجارب السريرية.

6. إدارة الطوارئ الدوائية: تختص الهيئة بإدارة الأدوية المنقذة للحياة في حالات الطوارئ والكوارث، وضمان توفير المخزون الاستراتيجي.

معلومات لا تعرفها عن هيئة الدواء المصرية

جدير بالذكر أن هيئة الدواء المصرية هي هيئة حكومية مصرية ذات شخصية اعتبارية تتبع رئيس مجلس الوزراء، وتتولى هيئة الدواء المصرية، تنظيم تسجيل وتداول ورقابة المستحضرات والمواد الخام التي تدخل في تصنيعها أينما وردت في القوانين ذات الصلة واللوائح والقرارات التنظيمية.

واستبدلت الهيئة بأكثر من كيان، لا سيما الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية والهيئة القومية للبحوث والرقابة على المستحضرات الحيوية واللقاحات والإدارة المركزية لشئون الصيادلة وغيرها من الجهات ذات الاختصاص بمجال الرقابة على المستحضرات والمستلزمات الطبية.

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