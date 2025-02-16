مسلسلات رمضان 2025، تفاصيل شخصية روبي في مسلسل أخواتي

تشارك الفنانة روبي خلال السباق الرمضاني 2025 بمسلسل “أخواتي” مع كل من نيللى كريم وكندة علوش، وتلعب خلال احداث العمل خصية سيدة أرملة توفى زوجها، وتضطر للعمل كى تنفق على أسرتها، وتعمل في بعض المجالات، إلى أن تقوم بالعمل سائقة في شركة “اوبر”.



مسلسلات رمضان 2025، وكشفت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عن القناة المقرر أن تعرض مسلسل "إخواتي" بطولة الفنانات نيللي كريم وروبي وكندة علوش، ضمن موسم دراما رمضان المقبل.

القناة الناقلة لمسلسل إخواتي

ويعرض مسلسل إخواتي في رمضان المقبل عبر قناة dmc، حيث كشفت القناة البرومو التشويقي للعمل المكون من 15 حلقة.

قصة مسلسل إخواتي

وتدور أحداث مسلسل "إخواتي" حول 3 شقيقات هن كندة علوش ونيللي كريم وروبي، يواجهن تحديات في الحياة وصعوبات على جميع المستويات تجعلهن يرتكبن عدة جرائم خلال الإطار الدارمي، وينتهي بهن الأمر في السجن.

أبطال مسلسل إخواتي

المسلسل بطولة نيللي كريم، روبي، كندة علوش، جيهان الشماشرجي، وعلي قاسم وعلي صبحي وحاتم صلاح، وعدد آخر من الفنانين، ومن تأليف مهاب طارق وإخراج محمد شاكر خضير.

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