الأحد 16 فبراير 2025
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حوادث

المتهم بقتل صديقه في عين شمس يمثل الجريمة

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

اصطحبت قوات الأمن عاطلا متهما بقتل صديقه، بمنطقة عين شمس لتعثره فى سداد ديونه، إلى مسرح الجريمة لتمثيلها وإجراء المعاينة التصويرية. 


عاطل يمزق جسد صديقه لتعثره في سداد ديونه بعين شمس

كان قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة قد تلقى إخطارا من أحد المستشفيات باستقبالها أحد الأشخاص توفي متأثرًا بإصابته بجرح طعني بالصدر إثر إدعاء مشاجرة بدائرة القسم.


وبالانتقال وبسؤال شقيق المجنى عليه أقر بحدوث مشاجرة بين شقيقه و(عاطل) بسبب خلافات مالية بينهما، أقدم على إثرها الأخير على طعن شقيقه بسلاح أبيض محدثًا إصابته التي أودت بحياته.


وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته السلاح المستخدم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة.

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عين شمس قسم شرطة عين شمس أمن القاهرة

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