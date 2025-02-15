ترتيب هدافي الدوري المصري، يتصدر إمام عاشور لاعب الأهلي جدول ترتيب هدافي الدوري المصري الممتاز برصيد 8 أهداف قبل الجولة الـ 14.

ترتيب هدافي الدوري المصري قبل الجولة الـ 14



إمام عاشور الأهلي 8 أهداف

ناصر منسي الزمالك 6 أهداف

عمرو ناصر فاركو 6 أهداف

محمد علي بن حمودة غزل المحلة 5 أهداف

فيستون كالالا ماييلي بيراميدز 5 أهداف

جودوين أوكوارا طلائع الجيش 4 أهداف

ياو أنور البنك الأهلي 4 أهداف

محمود عبد الحفيظ زلاكة سيراميكا كليوباترا 4 أهداف

مصطفى عبد الرؤوف زيكو زد إف سي 4 أهداف

مصطفى فتحي بيراميدز 4 أهداف

وتنطلق مباريات الجولة الـ 14 من بطولة الدوري المصري الممتاز غدا الأحد بمواجهات قوية بين الزمالك مع بتروجيت، والإسماعيلي مع الأهلي.

مواعيد مباريات الجولة الـ 14 من الدوري المصري الممتاز



الأحد 16 فبراير

الزمالك ضد بتروجيت - 4 مساءً

سموحة ضد البنك الأهلي - 4 مساءً

الإسماعيلي ضد الأهلي - 7 مساءً

حرس الحدود ضد فاركو - 6:30 مساءً

الإثنين 17 فبراير

سيراميكا كليوباترا ضد إنبي - 4 مساءً

مودرن سبورت ضد بيراميدز - 7 مساءً

الاتحاد السكندري ضد الجونة - 7 مساءً

الثلاثاء 18 فبراير

طلائع الجيش - زد إف سي - 4 مساءً

غزل المحلة - المصري البورسعيدي - 7 مساءً

ويتصدر بيراميدز قمة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل إنطلاق الجولة الـ 14 بفارق نقطة عن الأهلي صاحب الوصافة.

ترتيب الدوري المصري قبل الجولة الـ 14

1- بيراميدز 30 نقطة

2- الأهلي 29 نقطة

3- الزمالك 26 نقطة

4- المصري البورسعيدي 23 نقطة

5- سيراميكا كليوباترا 20 نقطة

6- البنك الأهلي 19 نقطة

7- فاركو 18 نقطة

8- حرس الحدود 18 نقطة

9- بتروجت 17 نقطة

10- سموحة 17 نقطة

11- طلائع الجيش 17 نقطة

12- زد اف سي 16 نقطة

13- الاتحاد السكندري 15 نقطة

14- الإسماعيلي 12 نقطة

15- غزل المحلة 11 نقطة

16- الجونة 10 نقاط

17- إنبي 8 نقاط

18- مودرن سبورت 8 نقاط

نظام الدوري الممتاز

ويضم الدوري 18 فريقا هي: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت.

ويقام الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله الفريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتويج والتأهل للبطولات القارية.

ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط فى دوري الدرجة الثانية.

ويلتقي الأهلي مع الزمالك في الجولة 15 من الدوري المصري باستاد القاهرة في مباراة ستكون على ملعب الأهلي.

وكان الأهلي توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ 44 في تاريخه.

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