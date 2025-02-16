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رياضة

الزمالك يستضيف بتروجت اليوم في الظهور الأول لـ جوزيه بيسيرو

الزمالك، فيتو
الزمالك، فيتو

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره بتروجت اليوم الأحد على إستاد السلام ضمن منافسات الجولة الـ 14 ببطولة الدوري الممتاز.

وتعد مباراة الزمالك أمام بتروجت هي الظهور الأول لـ البرتغالي جوزيه بيسيرو مدرب الأبيض الجديد.

وكان الزمالك قد أعلن توجيه الشكر لـ السويسري كريستيان جروس وتعيين البرتغالي جوزيه بيسيرو لتولي مهمة تدريب الأبيض.

موعد مباراة الزمالك وبتروجت

تنطلق مباراة الزمالك وبتروجت اليوم الأحد في تمام الساعة 4 عصرا ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبتروجيت 

وتنقل مباراة الزمالك وبتروجيت عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

تفاصيل مران الزمالك الختامي قبل مواجهة بتروجيت

واختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته مساء أمس السبت على ملعب النادي استعدادًا لمواجهة بتروجت المقرر لها في الرابعة مساء اليوم الأحد على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وحرص الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو على تنفيذ العديد من الجمل الخططية قبل خوض التقسيمة الفنية.

وقام الجهاز الفني بتقسيم الفريق لأربع مجموعات لخوض التقسيمة الفنية، وحرص بيسيرو وجهازه المعاون على منح اللاعبين تعليمات باستمرار أثناء التقسيمة.

وخاض مصطفى شلبي وأحمد فتوح وأحمد حمدي ثلاثي الفريق تدريبات تأهيلية على هامش المران، لتجهيزهم للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وشهد التدريب حضور حازم إمام وأحمد حسام "ميدو" عضوي لجنة التخطيط لكرة القدم بنادي الزمالك، من أجل مساندة الجهاز الفني واللاعبين.

الزمالك يحقق فوزا صعبا على فاركو في الدوري الممتاز

وكان نادي الزمالك حقق فوزا صعبا على فاركو بهدف دون رد في  مباراة الفريقين بالجولة 13 للدوري  الممتاز على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

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