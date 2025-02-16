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رياضة

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري الممتاز والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم
مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري الممتاز

الدوري المصري، تنطلق اليوم الأحد مباريات الجولة الـ 14 لمسابقة الدوري المصري الممتاز بأربعة مواجهات قوية على رأسها الأهلي مع الاسماعيلي، والزمالك ضد بتروجت.

 

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المصري الممتاز والقنوات الناقلة
 

الزمالك ضد بتروجت - 4 مساءً على قناة 1 on time sport

سموحة ضد البنك الأهلي - 4 مساءً  على قناة 1 on time sport

حرس الحدود ضد فاركو - 6:30 مساءً على قناة 2 on time sport    

الإسماعيلي ضد الأهلي - 7 مساءً على قناة 1 on time sport

 

مواعيد مباريات الجولة الـ 14 من الدوري المصري الممتاز

الأحد 16 فبراير

الزمالك ضد بتروجيت - 4 مساءً

سموحة ضد البنك الأهلي - 4 مساءً

حرس الحدود ضد فاركو - 6:30 مساءً

الإسماعيلي ضد الأهلي - 7 مساءً

 

الإثنين 17 فبراير

سيراميكا كليوباترا ضد إنبي - 4 مساءً

مودرن سبورت ضد بيراميدز - 7 مساءً

الاتحاد السكندري ضد الجونة - 7 مساءً

 

 

 

الثلاثاء 18 فبراير

طلائع الجيش - زد إف سي - 4 مساءً

غزل المحلة - المصري البورسعيدي - 7 مساءً

 

نظام الدوري الممتاز

ويضم الدوري 18 فريقا هي: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - سيراميكا  - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت.

 

ويقام الدوري المصري الممتاز في الموسم الجديد من دور أول فقط يلعب خلاله الفريق 17 مباراة بعدها يتم التقسيم إلى مجموعتين.

 

 

مجموعة التتويج بالدوري يلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأولى دوري من دور واحد بنفس رصيد النقاط على التتويج والتأهل للبطولات القارية.

ومجموعة تفادي الهبوط ويلعب فيها أصحاب المراكز التسعة الأخيرة على تفادي الهبوط ويهبط فريقان فقط فى دوري الدرجة الثانية.


ويلتقي الأهلي مع الزمالك في الجولة 15 من الدوري المصري باستاد القاهرة في مباراة ستكون على ملعب الأهلي.
 

 

وكان الأهلي توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ 44 في تاريخه.

 

 

 

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