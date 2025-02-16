أخبار الأهلي، تشكيل الأحمر الأقرب أمام الاسماعيلي والغيابات وعودة وسام وأشرف داري

تقدم "فيتو" خدمة نشرة أخبار النادي الأهلي، التي ترصد خلالها أهم الأحداث داخل القلعة الحمراء خلال الساعات القليلة الماضية.

قال مصدر داخل الأهلي: إن وسام أبوعلي مهاجم الفريق يحصل على جزء من مباراة اليوم أمام الإسماعيلي في المباراة المرتقبة بين الفريقين، وذلك بعد عودة اللاعب للقائمة عقب تعافيه من الإصابة في العضلة الخلفية.

ويتفوق النادي الأهلي تسويقيا على منافسه الإسماعيلي قبل مواجهة الفريقين اليوم في بطولة الدوري المصري الممتاز.

القيمة التسويقية للنادي الأهلي والإسماعيلي

تبلغ القيمة التسويقية للأهلى 33.03 مليون يورو، ويعد أغلى لاعبي الأحمر في القيمة التسويقية هو أشرف بن شرقي بمبلغ 3.50 مليون يورو، ثمن يأتي خلفه إمام عاشور ووسام أبو علي بنفس القيمة والتي تبلغ 3 ملايين يورو.

بينما تبلغ القيمة التسويقية للنادي الإسماعيلي 3.20 مليون يورو، ويعد عماد حمدي الأغلى في صفوف الدراويش بـ 300 ألف يورو، يليه محمد عمار ومروان حمدي بـ 250 ألف يورو، ثم إيريك تراوري بـ 200 ألف يورو.

قال مصدر داخل الأهلي: إن المغربي أشرف داري أصبح جاهزا لقيادة دفاع الفريق اليوم أمام الإسماعيلي بعد تعافيه من الإصابة في العضلة الخلفية، مؤكدا أن تواجد اللاعب في قائمة الفريق يعني جاهزيته طبيا وفنيا للاعتماد عليه في لقاء الليلة.

كما يعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة مع جهازه المعاون استعدادا لمواجهة الإسماعيلي الليلة في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

خاض لاعبو الأهلي مرانا خفيفا داخل فندق الإقامة في برج العرب بالإسكندرية صباح اليوم استعدادا لمواجهة الإسماعيلي المرتقبة الليلة ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من مباريات الدوري المصري الممتاز.

كما يفتقد النادي الأهلي للعديد من العناصر المهمة في قائمته التي تستعد لخوض مباراة الإسماعيلي اليوم في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

غيابات الأهلي أمام الاسماعيلي

وتضم قائمة الغائبين كلا من:

أشرف بن شرقى وعمر كمال عبد الواحد وطاهر محمد طاهر ويحيى عطية الله وياسر إبراهيم ورضا سليم وكريم فؤاد وحمزة عبد الكريم ومصطفى مخلوف.

كما استقر الجهاز الفني للأهلي على تشكيل الفريق لمباراة الإسماعيلي المرتقبة اليوم الأحد فى الدوري المصري الممتاز.

تشكيل الأهلي الأقرب لمباراة الإسماعيلي

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

الدفاع: كريم الدبيس- خالد عبد الفتاح - رامي ربيعة - محمد هاني.

الوسط: إمام عاشور- مروان عطية- أفشة - عمرو السولية.

الهجوم: حسين الشحات - دراديشار.

ويلتقي النادي الأهلي مع نظيره نادي الإسماعيلي مساء اليوم الأحد، على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لبطولة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي والقنوات الناقلة

وتبث المباراة التي تنطلق في السابعة مساء عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري.

ويتفوق النادي الأهلي على نظيره الإسماعيلي في القيمة التسويقية بمبلغ يصل إلى 30 مليون يورو.

وتستعرض فيتو لكم خلال السطور القادمة القيمة التسويقية للنادي الأهلي والإسماعيلي قبل مواجهة اليوم في الدوري الممتاز.

ترتيب الأهلي والإسماعيلي في الدوري

ويأتي النادي الأهلي، في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 29 نقطة، وفي المقابل يحتل النادي الإسماعيلي المركز الـ 14، برصيد 12 نقطة.

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