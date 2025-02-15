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رياضة

عماد سليمان يعلن قائمة الإسماعيلي لمواجهة الأهلي في الدوري

الإسماعيلي
الإسماعيلي

أعلن عماد سليمان مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي عن قائمة فريقه لمباراة الأهلي المقرر لها مساء غدٍ الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لبطولة الدوري الممتاز.

قائمة الإسماعيلي لمواجهة الأهلي 

تفاصيل مران الأهلي لمواجهة الإسماعيلي 

وعقد مارسيل كولر، المدير الفني، محاضرة مع اللاعبين داخل أرض الملعب قبل انطلاق المران، للحديث عن الأمور الفنية الخاصة بمباراة الغد. 

واشتمل مران الفريق على جزء بدني خفيف قبل تنفيذ الجوانب الخططية في تدريبات الكرة، وأدى محمد الشناوي ومصطفى شوبير وحمزة علاء تدريباتهم، تحت إشراف ميشيل يانكون، مدرب الحراس. 

‏‎واختتم المدير الفني فقرات المران بجانب من تدريبات الكرة وتقسيمة مصغرة، حرص خلالها على تنفيذ بعض الجمل الفنية.

ترتيب الأهلي والإسماعيلي في الدوري

ويأتي النادي الأهلي، في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 29 نقطة،في المقابل يحتل النادي الإسماعيلي المركز ال 14، برصيد 12 نقطة.

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي والقنوات الناقلة 

ويلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع الإسماعيلي غدا الأحد الموافق 16 من شهر فبراير الجاري في تمام الساعة السابعة مساء ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري المصري الممتاز. 

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري. 

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