الأحد 16 فبراير 2025
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رياضة

تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة الإسماعيلي اليوم

كولر
كولر

استقر الجهاز الفني للأهلي على تشكيل الفريق لمباراة الإسماعيلي المرتقبة اليوم الأحد فى الدوري المصري الممتاز.

تشكيل الأهلي الأقرب لمباراة الإسماعيلي

حراسة المرمي: محمد الشناوي

الدفاع: كريم الدبيس- خالد عبد الفتاح - رامي ربيعة - محمد هاني.

الوسط: إمام عاشور- مروان عطية- أفشة - عمرو السولية.

الهجوم: حسين الشحات - دراديشار.

ويلتقي النادي الأهلي مع نظيره نادي الإسماعيلي مساء اليوم الأحد، على ستاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لبطولة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي والقنوات الناقلة 

وتبث المباراة التي تنطلق في السابعة مساء عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري. 

ويتفوق النادي الأهلي علي نظيره الإسماعيلي في القيمة التسويقية بمبلغ يصل إلى 30 مليون يورو.

وتستعرض فيتو لكم خلال السطور القادمة القيمة التسويقية للنادي الأهلي والإسماعيلي قبل مواجهة اليوم في الدوري الممتاز. 

القيمة التسويقية للنادي الأهلي والإسماعيلي 

تبلغ القيمة التسويقية للأهلى 33.03 مليون يورو، ويعد أغلى لاعبي الأحمر في القيمة التسويقية هو أشرف بن شرقي بمبلغ 3.50 مليون يورو، ثمن يأتي خلفه إمام عاشور ووسام أبو علي بنفس القيمة والتي تبلغ 3 ملايين يورو. 

بينما تبلغ القيمة التسويقية للنادي الإسماعيلي 3.20 مليون يورو، ويعد عماد حمدي الأغلى في صفوف الدراويش بـ 300 ألف يورو، يليه محمد عمار ومروان حمدي بـ 250 ألف يورو، ثم إيريك تراوري بـ 200 ألف يورو.

ترتيب الأهلي والإسماعيلي في الدوري

ويأتي النادي الأهلي، في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 29 نقطة، وفي المقابل يحتل النادي الإسماعيلي المركز الـ 14، برصيد 12 نقطة.

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