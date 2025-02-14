شوبير يعلن تجديد عقد الشناوي مع الأهلي لمدة موسمين

أعلن الإعلامي أحمد شوبير تجديد عقد محمد الشناوي حارس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مع القلعة الحمراء لمدة موسمين.

ونشر شوبير عبر حسابه علي فيسبوك خبر تجديد الشناوي قائلًا: “محمد الشناوي كابتن الأهلي موسمين جديدين مبرووووووك للاتنين".

وكان محمد الشناوي عقده ينتهي مع النادي الأهلي بنهاية الموسم الجاري.

وعلى جانب آخر، استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تدريباته الجماعية اليوم الجمعة، على ملعب مختار التتش بمقر النادي بالجزيرة استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويستعد النادي الأهلي لمواجهة الإسماعيلي الأحد المقبل ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري المصري الممتاز.

تشكيل الأهلي الأقرب لمباراة الإسماعيلي

واستقر الجهاز الفني للأهلي على تشكيل الفريق لمباراة الإسماعيلي المرتقبة بعد غد الأحد في الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل الأهلي المتوقع كالتالي:

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

الدفاع: كريم الدبيس- أشرف داري- رامي ربيعة - محمد هاني.

الوسط: إمام عاشور- مروان عطية- أفشة - أكرم توفيق.

الهجوم: حسين الشحات - جراديشار.

كما يفتقد النادي الأهلي جهود العديد من عناصره المهمة فى مباراة الإسماعيلي بعد غد الأحد ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

غيابات الأهلي أمام الإسماعيلي

وتشمل قائمة غيابات الأهلي كلًّا من:

- وسام أبو علي.. يغيب عن الأهلي أمام الإسماعيلي بسبب عدم الجاهزية.

-مصطفى العش.. يغيب عن الأهلي أمام الإسماعيلي في دوري نايل بسبب الإيقاف.

- ياسر إبراهيم.. يغيب عن الأهلي أمام الإسماعيلي في دوري نايل بسبب الإصابة.

- سمير محمد.. يغيب عن الأهلي أمام الإسماعيلي في دوري نايل بسبب الإصابة.

- كريم فؤاد.. يغيب عن الأهلي أمام الإسماعيلي في دوري نايل بسبب الإصابة.

- يحيى عطية الله.. يغيب عن الأهلي أمام الإسماعيلي في دوري نايل بسبب الإصابة.

- رضا سليم.. يغيب عن الأهلي أمام الإسماعيلي في دوري نايل بسبب الإصابة.

- علي معلول.. يغيب عن الأهلي أمام الإسماعيلي في دوري نايل بقرار فني.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع الإسماعيلي يوم الأحد الموافق 16 من شهر فبراير الجاري في تمام الساعة السابعة مساء ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري المصري الممتاز.

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

وفاز الأهلي على غزل المحلة بهدف دون رد في مباراة الفريقين على ملعب السلام، مؤخرًا، في إطار منافسات الجولة الثالثة عشرة من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

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