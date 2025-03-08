طبيبة تحذر من الإفطار على المنبهات والسجائر في رمضان، وهذه مخاطر الإفراط فيها (فيديو)

يعتمد العديد من الأشخاص على المنبهات في حياتهم العادية، وبشكل خاص الرجال منهم، فمنهم المدخنين ومدمني القهوة والشاي، وفي الفترة الماضية اتجه العديد من الأطفال إلى مشروبات الطاقة والمشروبات الغازية والتي تمثل خطر كبير على صحتهم برغم الترويج الكبير لها في أيام الشهر الكريم.

وقالت الدكتورة اسماء طه زاهر، زميل التغذية العلاجية بمعهد القومي للتغذية، لـ"فيتو" أن قائمة المشروبات التي تحتوي على الكافيين لا تتوقف فقط على الشاي والقهوة كما يعلم الجميع وإنما يدرج فيها جميع انواع المشروبات الغازية بمختلف ألوانها وحي "الدايت" منها.

وفي رمضان يكون الوضع أسوء خاصة للمدخنين، فأوضحت الطبيب، أنها تري العديد من المرضي الذي يكسرون إفطارهم بعد أذان المغرب على السيجارة وفنجان القهوة، والذي يتراكم عليه العديد من المخاطر الصحية.

متي يمكن تناول المنبهات في رمضان؟

شددت الطبيبة على أهمية الابتعاد عن عادة إفطار المدخنين على سيجارة أو قهوة، وذلك لأن الجسم يكون في حالة جفاف شديدة لمدة تصل لـ 8 ساعات متواصلة، والذي يعني أن الجسم في حاجة ماسة إلى المياه والأكسجين وإعادة توازن الكترولايت والأملاح المعدنية الموجودة في الجسم.

وبتناول الكافيين أو النيكوتين، تزداد فرصة خروج كميات أكبر من المياه من الجسم، وذلك لأن كلا العنصرين يعدان مدرات للبول، كما يزيدان من ضربات القلب، والتوتر، ويسببان قلة التركيز، والعصبية، وسد الشهية، لذلك معظم المدخنين لا يتناولون الإفطار بعد أذان المغرب مباشرتًا وإنما ينتظرون لفترة، وهذا التوقيت يعرف بـ"الفترة الذهبية" التي يجب على الشخص فيها شرب المياه وتعويض العناصر الغذائية التي فقدها الجسم أثناء فترة الصيام.

مع ذلك الشاي والقهوة ليسوا ممنوعين في شهر رمضان، وإنما من المهم الاعتدال في تناولهم، وذلك عن طريق التدريب قبل بدء الشهر الكريم على تقليل كمية الكافيين التي يتم تناولها يوميًا، حيث لا يتخطي الثلاث أكواب في اليوم.

نصائح للتعامل مع إدمان الشاي والقهوة في رمضان

استراتيجيات فعالة تساعد على تقليل الأعراض الانسحابية والتكيف بسلاسة مع الصيام دون الشعور بالإرهاق.



أولًا: تقليل استهلاك القهوة والشاي تدريجيًا قبل رمضان

واحدة من أكبر الأخطاء التي يقع فيها محبو القهوة والشاي هي الاستمرار في استهلاكهما بكميات كبيرة حتى آخر يوم قبل رمضان، ثم التوقف المفاجئ عند بدء الصيام.

يؤدي هذا إلى أعراض انسحابية قوية، مثل الصداع والإرهاق والكسل. لتجنب ذلك، يُنصح بتقليل كمية الكافيين تدريجيًا قبل رمضان بأسبوعين على الأقل.



قلل عدد الأكواب التي تتناولها يوميًا بمعدل نصف كوب كل يومين.

استبدل القهوة العادية بالقهوة منزوعة الكافيين أو المشروبات العشبية مثل اليانسون والبابونج.

حاول تأخير أول كوب قهوة أو شاي تدريجيًا خلال النهار حتى تقترب من توقيت الإفطار في رمضان.

ثانيًا: استبدال العادات السيئة بعادات صحية

بدلًا من الاعتماد على القهوة والشاي للحصول على الطاقة، يمكن استبدالهما بعادات أخرى مفيدة تمنح الجسم النشاط واليقظة.

شرب الماء بكثرة: يعد الجفاف من الأسباب الرئيسية للإرهاق والصداع أثناء الصيام، لذلك من المهم شرب كميات كافية من الماء بين الإفطار والسحور.

تناول الفواكه والخضروات: تساعد الأطعمة الغنية بالماء مثل الخيار والبطيخ والبرتقال في ترطيب الجسم وتقليل الشعور بالتعب.

ممارسة تمارين التنفس والتأمل: يمكن أن تساعد تقنيات التنفس العميق والتأمل في تقليل التوتر وتعزيز النشاط الذهني دون الحاجة إلى الكافيين.

الحصول على قسط كافٍ من النوم: إذا كنت تعاني من التعب خلال النهار بسبب قلة النوم، فقد يكون هذا هو السبب الحقيقي لحاجتك إلى القهوة، لذا حاول ضبط نومك ليكون من 6 إلى 8 ساعات يوميًا.

ثالثًا: أفضل طريقة لتناول القهوة والشاي في رمضان

إذا كنت لا تستطيع الاستغناء عن القهوة أو الشاي تمامًا، فمن المهم معرفة التوقيت المناسب لتناولهما خلال رمضان لتجنب أي آثار سلبية.

بعد الإفطار بساعتين: تناول القهوة أو الشاي مباشرة بعد الإفطار يمكن أن يؤثر على امتصاص الحديد والفيتامينات من الطعام، لذا يُفضل الانتظار ساعتين بعد الأكل.

تجنب القهوة والشاي قبل النوم: قد يؤدي تناول الكافيين في وقت متأخر من الليل إلى اضطراب النوم، مما يجعلك تشعر بالإرهاق في اليوم التالي. حاول تناول آخر كوب قبل النوم بأربع ساعات على الأقل.

عدم الإفراط في الكمية: الحد الأقصى الموصى به هو كوب واحد إلى كوبين من القهوة يوميًا، لتجنب الجفاف وزيادة التوتر.

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