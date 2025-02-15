تفوق أحمر، تاريخ مواجهات الأهلي والإسماعيلي وصالح سليم الهداف

يستعد النادي الأهلي لمواجهة مرتقبة أمام منافسه الإسماعيلي مساء غدٍ الأحد، على استاد الجيش ببرج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لبطولة الدوري الممتاز.

وخلال تاريخ لقاءات النادي الأهلي والإسماعيلي في بطولة الدوري فإن التفرق التاريخي يصب في صالح أبناء التتش وذلك قبل المواجهة المقرر أن تقام بينهما غدا في الدوري.

تاريخ مباريات الأهلي أمام الإسماعيلي في الدوري

وتقابل الأهلي والإسماعيلي في بطولة الدوري في 125 مباراة من قبل، حيث شهدت المباريات تفوق تاريخي لصالح الأهلي على مستوى النتائج، حيث فاز الفريق الأحمر في 67 مباراة فيما فاز الإسماعيلي في 22 مباراة فقط وسيطر التعادل بين الفريقين في 36 مباراة.

ونجح لاعبي النادي الأهلي في أحراز 186 هدفًا بينما في المقابل سجل لاعبو الإسماعيلي 97 هدفًا.

هدافو مواجهات الأهلي والإسماعيلي

ويعد صالح سليم هو هداف الأهلي في مباريات الإسماعيلي حيث أحرز عشرة أهداف منها سبعة أهداف في مباراة واحدة، يليه أحمد مكاوي برصيد تسعة أهداف، وتوتو برصيد سبعة أهداف، ومحمود الخطيب وحسام حسن ومحمد بركات برصيد ستة أهداف لكل منهم، ثم محمد رمضان برصيد خمسة أهداف.

أما هدافو الإسماعيلي في لقاءاته مع الأهلي فكل من عوض عبد الرحمن وعماد سليمان وبشير عبد الصمد برصيد أربعة أهداف لكل منهم.

ترتيب الأهلي والإسماعيلي في الدوري

ويأتي النادي الأهلي، في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 29 نقطة،في المقابل يحتل النادي الإسماعيلي المركز الـ 14، برصيد 12 نقطة.

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي والقنوات الناقلة

ويلتقي الأهلي في مباراته المقبلة مع الإسماعيلي غدا الأحد الموافق 16 من شهر فبراير الجاري في تمام الساعة السابعة مساء ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري المصري الممتاز.

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري.

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