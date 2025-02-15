السبت 15 فبراير 2025
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رياضة

عضو مجلس الأهلي: الخطيب لن يغيب طويلا عن النادي لهذا السبب

الكابتن محمود الخطيب،
الكابتن محمود الخطيب، فيتو

قال محمد الغزاوي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي إن الكابتن الخطيب بحاجة للحصول على فترة إجازة نظرًا ظروفه الصحية.

 

رغبة محمود الخطيب 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: الكابتن محمود الخطيب لن يستطيع الابتعاد طويلا عن الأهلي لحرصه الشديد على مصلحة النادي وتنفيذ كل شيء على أكمل وجه.

 

الدعاء بالشفاء للخطيب 

وتابع: ندعو للكابتن الخطيب بالشفاء العاجل والعودة مجددًا لممارسة دوره كرئيس للنادي.

 

تصريحات الخطيب

وتحدث محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي عن مرضه خلال الاحتفالية الكبرى التي أقامها النادي بمعبد حتشبسوت بالدير البحري بالأقصر؛ للإعلان عن تدشين ستاد الأهلي الجديد.

وقال الخطيب عانيت من ظروف صحية، أنا كنت في سفر للعلاج خارج مصر ولما رجعت قلت لزملائي انا محتاج إجازة وإجازة طويلة، لكن جاء وقتها مرض العامري فاروق، كما أن الظروف الصحية أجبرتني على الابتعاد عن الضغوط العصبية.

وأضاف: “اشتغلنا لحد الشهور اللي فاتت وحتى يناير الماضي، وتم استقدام اللاعبين وإعلان تشدين استاد النادي الأهلي”.

وأكمل: “بعد ذلك، أبلغت زملائي أنا محتاج أجازة وستكون طويلة لذلك هبتعد لفترة لإجراء بعض الإشاعات الجديدة بسبب مرضي”. 

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