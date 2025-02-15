بعثة الأهلي وضيوف احتفالية كأس العالم للأندية يغادرون مطار الأقصر الدولي

بعد ليلة أسطورية في معبد حتشبسوت، ودّع مطار الأقصر الدولي بعثة النادي الأهلي وكبار الضيوف الذين شاركوا في الحدث التاريخي، لوصول النسخة الأصلية من كأس العالم للأندية إلى مصر، في ختام احتفالية مميزة تجلّت فيها عظمة التاريخ والمكانة الفريدة للأقصر كوجهة عالمية.

مطار الأقصر الدولي يودّع بعثة الأهلي وضيوف إحتفالية كأس العالم للأندية

وحرصت قيادات مطار الأقصر وفريق العلاقات العامة على توديع الضيوف باهتمام يعكس مكانة مصر وحرصها على تقديم أفضل تجربة سفر لضيوفها، حيث سارت إجراءات السفر بسلاسة تامة وسط أجواء تعكس الإحترافية وحسن الإستقبال حتى اللحظات الأخيرة.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات وزير الطيران المدني، الدكتور سامح الحفني، بضرورة تقديم أعلى مستويات الخدمات المقدمة للركاب في المطارات المصرية، بما يعكس التطور الذي يشهده القطاع في تحسين تجربة السفر وتعزيز جاهزية المطارات لاستضافة الفعاليات الدولية.

ومع كل مناسبة عالمية، تواصل وزارة الطيران المدني دورها الوطني في تقديم أفضل الخدمات والتسهيلات، بما يعكس جاهزية المطارات المصرية لإستقبال ضيوفها وضمان تجربة سفر متميزة وفق أعلى معايير الاحترافية.

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