عقب الاحتفالية التاريخية بالأقصر، مطار القاهرة يستقبل بعثة النادي الأهلي

استقبل مطار القاهرة اليوم السبت، بعثة النادي الأهلي عبر صالة رقم 4 قادمة من مدينة الأقصر على ثلاث رحلات جوية خاصة عقب الإنتهاء من الاحتفالية التاريخية.

عقب الاحتفالية التاريخية بالاقصر مطار القاهرة يستقبل بعثة النادي الأهلي

كانت الاحتفالية بحضور وزيري الشباب والرياضة والطيران المدني وعدد من الوزراء الحاليين والسابقين ومسؤولي الاتحادين الدولي والافريقي لكرة القدم، والعديد من الشخصيات العامة ورجال الأعمال ورموز الرياضة المصرية والعالمية والتي نظمها النادي في مدينة الاقصر بمعبد حتشبسوت بالدير البحري إحتفالًا بوصول كأس العالم للأندية الى القاهرة وذلك ضمن جولة كأس العالم للفرق التي تشارك في البطولة المقبلة، كما تم خلال الاحتفالية الإعلان عن تصميم أنشاء ستاد النادي الأهلي الجديد.



وكان في مقدمة مستقبلي البعثة بمطار القاهرة الدولي المحاسب مجدي أسحق رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوي والذي أكد حرص مطار القاهرة علي تقديم كافة التسهيلات وتوفير جميع الخدمات اللازمة لممثل مصر وأفريقيا في كأس العالم للأندية كما قام فريق من قطاع العلاقات العامة والاعلام بالشركة باستقبال البعثة وإنهاء إجراءات الوصول.

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