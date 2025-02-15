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شبورة مائية ورياح، حالة الطقس اليوم السبت 15 - 2 - 2025

حالة الطقس اليوم،
حالة الطقس اليوم، فيتو

حذرت هيئة الأرصاد الجوية من شبورة مائية على الطرق السريعة والقريبة من المسطحات المائية والطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد وعلى مدن القناة والوجه البحري وذلك من السبت وحتى الثلاثاء المقبل.

حالة الطقس غدًا السبت 15- 2- 2025 بوادي النطرون

حالة الطقس غدًا السبت 15- 02- 2025 بمحافظة البحيرة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس اليوم السبت، وتوقعت أن يسود طقس معتدل نهارًا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ومائل للبرودة على الوجه البحري والسواحل الشمالية، مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.


ويكون هناك نشاط رياح على القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وذلك على فترات متقطعة.


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارًا

كما توقعت أن  يسود طقس  نهارًا معتدل على القاهرة الكبرى ومائل للبرودة على الوجه البحري والسواحل الشمالية معتدل على شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.


وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أيضًا أن يسود طقس شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

 

كما كشفت هيئة الارصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة اليوم: 
القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 21

درجة الحرارة الصغرى:  12

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:19

درجة الحرارة الصغرى: 10

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 16

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى: 07

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:25

درجة الحرارة الصغرى:10

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الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس الأرصاد الجوية حالة الطقس الطقس اليوم الطقس الطقس اليوم السبت

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