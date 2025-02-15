نقيب الأطباء: ننسق لسفر قائمة من الكفاءات لقطاع غزة

علق قال الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، على قرار سفر عدد من الأطباء المصريين إلى قطاع غزة، موضحا أنه يستهدف تقديم الدعم، وأنه جزء من الموقف الأصيل للدولة المصرية شعبا وحكومة.

أطقم طبية لدعم القطاع الطبي في غزة

ولفت إلى أن هناك فريقا طبيا مكونا من 9 أطباء ذهب لقطاع غزة لعلاج الجرحى والمصابين والمرضى ويتم حاليا تجهيز قائمة من 16 طبيبا من التخصصات المختلفة عبارة عن 3 من كل تخصص لتقديم المساعدات والقيام بالعمليات للفلسطينيين في قطاع غزة.

تنسيقات مع الأجهزة المعنية لسفر الأطباء إلى غزة

وشدد "عبد الحي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، على أن هناك تنسيقات تتم خلال الفترة الأخيرة مع الأجهزة المعنية لدخول الأطباء إلى القطاع، مؤكدًا أن الأطقم الطبية في قطاع غزة تعمل وتقدم الخدمات والقيام بالعمليات العلاجية للفلسطينيين بمستشفيات القطاع.

كفاءة الأطباء المصريين

وأوضح أن مصر تتميز بالعنصر البشري من الأطباء لتقديم الدعم للأشقاء الفلسطينيين بغزة، مؤكدًا أن هناك الكثير من المنظمات الإنسانية حريصة لإرسال مساعدات طبية إلى غزة لمساعدة الأطباء في أداء عملهم.

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