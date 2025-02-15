الأحد 16 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

نقيب الأطباء: ننسق لسفر قائمة من الكفاءات لقطاع غزة

نقيب الأطباء الدكتور
نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي، فيتو
ads

علق قال الدكتور أسامة عبد الحي، نقيب الأطباء، على قرار سفر عدد من الأطباء المصريين إلى قطاع غزة، موضحا أنه يستهدف تقديم الدعم، وأنه جزء من الموقف الأصيل للدولة المصرية شعبا وحكومة.

 

أطقم طبية لدعم القطاع الطبي في غزة

ولفت إلى أن هناك فريقا طبيا مكونا من 9 أطباء ذهب لقطاع غزة لعلاج الجرحى والمصابين والمرضى ويتم حاليا تجهيز قائمة من 16 طبيبا من التخصصات المختلفة عبارة عن 3 من كل تخصص لتقديم المساعدات والقيام بالعمليات للفلسطينيين في قطاع غزة.

 

تنسيقات مع الأجهزة المعنية لسفر الأطباء إلى غزة

وشدد "عبد الحي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، على أن هناك تنسيقات تتم خلال الفترة الأخيرة مع الأجهزة المعنية لدخول الأطباء إلى القطاع، مؤكدًا أن الأطقم الطبية في قطاع غزة تعمل وتقدم الخدمات والقيام بالعمليات العلاجية للفلسطينيين بمستشفيات القطاع.

 

كفاءة الأطباء المصريين 

وأوضح أن مصر تتميز بالعنصر البشري من الأطباء لتقديم الدعم للأشقاء الفلسطينيين بغزة، مؤكدًا أن هناك الكثير من المنظمات الإنسانية حريصة لإرسال مساعدات طبية إلى غزة لمساعدة الأطباء في أداء عملهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

نقيب الأطباء الأطباء الأطباء المصريين قطاع غزة أسامة عبد الحي الفلسطينيين

مواد متعلقة

وزير الصحة يرافق وفود دولية لتفقد تقديم الخدمات الطبية للمصابين الفلسطينيين بمستشفى العريش

وزير الصحة: مصر بجميع قطاعاتها حريصة على دعم الأشقاء الفلسطينيين

وزيرا الصحة والتضامن يتفقدان مستشفى العريش للاطمئنان على حالة مصابي قطاع غزة

نقابة الأطباء تؤكد دعمها للموقف المصري الرافض لتهجير الفلسطينيين
ads

الأكثر قراءة

السيطرة على حريق نشب في محمصة بالإسكندرية (صور)

مستشهدا برد مبارك على نتنياهو.. عصام كامل يكشف مصير المنطقة بعد تهديدات ترامب (فيديو)

البحوث الفلكية تكشف حقيقة تهديد كويكب ضخم للأرض، وسبب الأجسام الغامضة بسماء الشرقية

زاهي حواس يدافع على تصريحه عن تشجيع حتشبسوت للنادي الأهلي

عضو مجلس الأهلي: الخطيب لن يغيب طويلا عن النادي لهذا السبب

داعية إسلامية تكشف بشارة سارة من النبي الكريم لأهل مصر(فيديو)

التعليم تحسم الجدل بشأن مادة اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة

تحريات الأمن تكشف مفاجأة: سفاح المعمورة استأجر 18 شقة والجثة الثالثة لمهندس

منوعات

المزيد

دراسة: النساء أكثر كرمًا من الرجال

اعتقال مواطن أمريكي بتهمة تهريب المخدرات في روسيا

بعد شائعة انفصالهما، باراك أوباما يغازل زوجته بتغريدة بمناسبة عيد الحب

أكل يديها، هجوم شرس لسمكة قرش على سائحة في الكاريبي

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الذهب اليوم السبت 15-2-2025 في عمان

قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب خلال أسبوعين

أسعار الذهب اليوم السبت 15-2-2025 في مصر (آخر تحديث)

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم السبت 15 فبراير 2025

المزيد

انفوجراف

آخرهم بيسيرو.. 7 مدربين برتغال في تاريخ الزمالك (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 16 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

بالأدلة، أيام يستحب فيها الصيام و6 أخرى يحرم فيها

تفسير رؤية القبر في المنام وعلاقته بالخلافات العائلية

المزيد
الجريدة الرسمية