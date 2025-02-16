رئيس حي غرب بالإسكندرية تقود حملة مكبرة للتفتيش على الأغذية وصلاحيتها

قادت المهندسة زينب السيد رئيس حي غرب بالإسكندرية حملة مكبرة مفاجئة لإزالة الإشغالات وللتفتيش ومراقبة الأغذية وصلاحية السلع وتوافر الاشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ على سلامة المواطنين.

في إطار تكثيف الرقابة على الأسواق وضبط الاسعار والحد من الغش التجاري، ووفقًا لتوجيهات الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية.



وذلك بحضور شرطة المرافق والمتابعة الميدانية واشغال الطريق والرصد البيئي وشئون البيئة ورخص المحلات والعلاقات العامة والإعلام بالحي والإدارة العامة للمتابعة بالمحافظة والصحة والطب البيطري والأمن الصناعي والتموين والطب البيطري والتفتيش الصيدلي ومكتب العمل والرصد البيئي بالمحافظة.

وقد استهدفت الحملة عدد من المنشآت والمحال بشارع الامان ومتفرعاته بمنطقة مينا البصل

وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع ٧ منشآت وتحرير ١٧ محضرا وذلك لعدم توافر الشهادات الصحية واشتراطات السلامة والصحة المهنية حيث تم تحرير ٦ محضر أمن صناعي، ٤ محضر صحة وتم إعدام ١٥ كيلو أغذية تالفة غير صالحة للاستخدام الآدمي ( برجر وعيش) وتم أخذ ٢ عينة، ٢ محضر شئون بيئة حي، ٥ محضر تموين، هذا وقد قامت الحملة بالمرور والتفتيش على ٣ صيدلية.

كما أسفرت الحملة عن تحرير ١٥ إنذار " ١ إنذار رصد بيئي محافظة، ٨ إنذار مكتب عمل، ٦ إنذار رصد بيئي حي " كما تم تحرير ١٥ إخطار رخص محلات والتنبيه علي المحال بالالتزام بالتقديم الي المركز التكنولوجي بالحي لاستخراج الرخص لمحالهم وفقا للقانون ١٥٤ لسنة ٢٠١٩ لعدم التعرض لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة".

وفي سياق متصل، تم إزالة كافة الإشغالات التي تشغل الرصيف والطريق العام وتم توسعة الطريق وفرض الانضباط وتم التحفظ على ٣٠ إشغال متنوع وتم تحصيل ٨٦ ألف جنيه غرامات فورية

ومن جانبها، نوهت رئيس الحي إلى أنه لا تهاون في مواجهة أي مخالفات أو إشغالات تضر بالصالح العام وصحة المواطن وأن الحملات متوالية بنطاق حي غرب لفرض الانضباط.

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