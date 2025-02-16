الأحد 16 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

رئيس حي غرب بالإسكندرية تقود حملة مكبرة للتفتيش على الأغذية وصلاحيتها

رئيس حي غرب بالإسكندرية
رئيس حي غرب بالإسكندرية يقود حملة مكبرة للتفتيش، فيتو

قادت المهندسة زينب السيد رئيس حي غرب بالإسكندرية حملة مكبرة مفاجئة لإزالة الإشغالات وللتفتيش ومراقبة الأغذية وصلاحية السلع وتوافر الاشتراطات الصحية والبيئية للحفاظ على سلامة المواطنين.

كاتس يهدد حزب الله: لن يكون موجودا إذا استمر بإطلاق المسيرات

النترات العادي يتراجع 2360 جنيهًا، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

في إطار تكثيف الرقابة على الأسواق وضبط الاسعار والحد من الغش التجاري، ووفقًا لتوجيهات الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية.
 

 

وذلك بحضور شرطة المرافق والمتابعة الميدانية واشغال الطريق والرصد البيئي وشئون البيئة ورخص المحلات والعلاقات العامة والإعلام بالحي والإدارة العامة للمتابعة بالمحافظة والصحة والطب البيطري والأمن الصناعي والتموين والطب البيطري والتفتيش الصيدلي ومكتب العمل والرصد البيئي بالمحافظة.

وقد استهدفت الحملة عدد من المنشآت والمحال بشارع الامان ومتفرعاته بمنطقة مينا البصل

وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع ٧ منشآت وتحرير ١٧ محضرا وذلك لعدم توافر الشهادات الصحية واشتراطات السلامة والصحة المهنية حيث تم تحرير ٦ محضر أمن صناعي، ٤ محضر صحة وتم إعدام ١٥ كيلو أغذية تالفة غير صالحة للاستخدام الآدمي ( برجر وعيش) وتم أخذ ٢ عينة، ٢ محضر شئون بيئة حي، ٥ محضر تموين، هذا وقد قامت الحملة بالمرور والتفتيش على ٣ صيدلية.

كما أسفرت الحملة عن تحرير ١٥ إنذار " ١ إنذار رصد بيئي محافظة، ٨ إنذار مكتب عمل، ٦ إنذار رصد بيئي حي " كما تم تحرير ١٥ إخطار رخص محلات والتنبيه علي المحال بالالتزام بالتقديم الي المركز التكنولوجي بالحي لاستخراج الرخص لمحالهم وفقا للقانون ١٥٤ لسنة ٢٠١٩ لعدم التعرض لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة".

وفي سياق متصل، تم إزالة كافة الإشغالات التي تشغل الرصيف والطريق العام وتم توسعة الطريق وفرض الانضباط وتم التحفظ على ٣٠ إشغال متنوع  وتم تحصيل ٨٦ ألف جنيه غرامات فورية  

ومن جانبها، نوهت رئيس الحي إلى أنه لا تهاون في مواجهة أي مخالفات أو إشغالات تضر بالصالح العام وصحة المواطن وأن الحملات متوالية بنطاق حي غرب لفرض الانضباط.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

المهندسة زينب السيد حي غرب الفريق أحمد خالد محافظ الإسكندرية الطب البيطري

مواد متعلقة

النترات العادي يتراجع 2360 جنيهًا، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

أخبار الاقتصاد اليوم: ارتفاع ملحوظ في سعر الجنيه الذهب.. 6.4٪ معدل البطالة خلال الربع الرابع لعام 2024.. وتباين أسعار اللحوم والبيض بالأسواق

الحبس والغرامة عقوبة مرتكبي جريمة التنمر في القانون

ads

الأكثر قراءة

مستشهدا برد مبارك على نتنياهو.. عصام كامل يكشف مصير المنطقة بعد تهديدات ترامب (فيديو)

منشورات مضللة، حقيقة وفاة ملك المغرب محمد السادس

البحوث الفلكية تكشف حقيقة تهديد كويكب ضخم للأرض، وسبب الأجسام الغامضة بسماء الشرقية

تعليق ناري من عمرو أديب على تألق مرموش مع مانشستر سيتي

لحظة اشتعال النيران في تريلا بطريق الإسكندرية الصحراوي (فيديو وصور)

مصرع اثنين في حريق تريلا بالطريق الصحراوي (صور)

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 16 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

التعليم تحسم الجدل بشأن مادة اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة

منوعات

المزيد

منشورات مضللة، حقيقة وفاة ملك المغرب محمد السادس

دراسة: النساء أكثر كرمًا من الرجال

اعتقال مواطن أمريكي بتهمة تهريب المخدرات في روسيا

بعد شائعة انفصالهما، باراك أوباما يغازل زوجته بتغريدة بمناسبة عيد الحب

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الذهب اليوم السبت 15-2-2025 في عمان

قفزة كبيرة في سعر الجنيه الذهب خلال أسبوعين

أسعار الذهب اليوم السبت 15-2-2025 في مصر (آخر تحديث)

تعرف على أسعار الألومنيوم اليوم السبت 15 فبراير 2025

المزيد

انفوجراف

آخرهم بيسيرو.. 7 مدربين برتغال في تاريخ الزمالك (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الظهر اليوم الأحد 16 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الأحد 16 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة اليوم الأحد 16 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية