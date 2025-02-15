البحوث الفلكية تكشف حقيقة تهديد كويكب ضخم للأرض، وسبب الأجسام الغامضة بسماء الشرقية

رد الدكتور أشرف شاكر، رئيس قسم الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية، على التحذيرات من وكالة ناسا بشأن وجود كويكب ينضم إلى أكثر المخاطر تهديدا للأرض، وقصة الأجسام الغريبة في سماء الشرقية.

تكرار تحذيرات وكالة ناسا

وأوضح، أن هذا الخبر يتكرر عشرات المرات في العام الواحد ويصدر من وكالة "ناسا" نفسها، منوهًا إلى أن هذه الأخبار التي تخيف البعض غير حقيقية وتأتي لتمويل مشروعات “ناسا” في الفلك.

ملايين الكويكبات والصخور القريبة من الأرض

وأضاف "شاكر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، أنه لا يمكن تحديد مسار كويكب قبل 7 سنوات، متابعًا: "هناك ملايين الكويكبات والصخور القريبة من الأرض"، مشددًا على أن الكويكبات تمثل ثروة وبها المعادن النفسية.

وأشار إلى أن هناك ملايين الأسباب لانتهاء الحياة على الأرض لكن من يحمي الأرض والنظام الشمسي والحياة بشكل عام هو "الله عز وجل".

سبب الأجسام الغامضة في سماء الشرقية

وعلق على صور الومضات والأجسام الغامضة التي حدثت في سماء الشرقية، قائلا: "هذه ظاهرة غير فلكية وهي إما أن تكون أضواء صناعية من خلال الليزر أو الطائرات بدون طيار وليست هي كائنات فضائية ومن الممكن أن تحدث في أي مدينة، مؤكدًا أن علم الفلك له تصديقات ويتم استخدامها في الطيران.

أضواء صناعية

وتابعًا: "ما حدث في سماء الشرقية ظاهرة غير فلكية وهي أضواء صناعية"، مؤكدًا أن هذه ليست ظاهرة أو شيء غريب وليست كائنات فضائية".

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