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رياضة

تعرف على أكبر نتيجة في تاريخ مواجهات الأهلي والإسماعيلي قبل لقاء الغد

الأهلي والإسماعيلي
الأهلي والإسماعيلي

يستضيف ستاد الجيش ببرج العرب غدا الأحد مواجهة منتظرة بين النادي الأهلي أمام نظيره الإسماعيلي في المباراة المقرر لها ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لبطولة الدوري الممتاز.

وتستعرض فيتو لكم خلال السطور القادمة أكبر فوز في تاريخ مواجهات الأهلي والإسماعيلي قبل المواجهة المرتقبة بينهما غدا في بطولة الدوري الممتاز.

 

أكبر فوز في تاريخ مواجهات الأهلي والإسماعيلي 

كان أكبر فوز في تاريخ لقاءات الأهلي والإسماعيلي، حققه المارد الأحمر بنتيجة 8- صفر وكانت في موسم 1957-1958.

كما فاز الأهلي على الإسماعيلي بنتيجة 6 صفر مرتين، ومرة واحدة بنتيجة 5-2.

 

الرباعيات

وحقق الأهلي الفوز برباعية على الإسماعيلي 5 مرات، منها ثلاث مرات بنتيجة 4- صفر، ومرتان بنتيجة 4-3، أما الإسماعيلي ففاز بالرباعية ثلاثة مرات بنتيجة 4-3، 4-2، 4-1 وتعادل الفريقان مرة واحدة بنتيجة 4-4.

ترتيب الأهلي والإسماعيلي في الدوري

ويأتي النادي الأهلي، في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 29 نقطة، في المقابل يحتل النادي الإسماعيلي المركز الـ 14، برصيد 12 نقطة.

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي والقنوات الناقلة 

ويلتقي الأهلي مع الإسماعيلي في تمام الساعة السابعة مساء ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري المصري الممتاز. 

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري. 

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