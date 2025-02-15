السبت 15 فبراير 2025
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مرتضى منصور يعلن انتهاء خلافاته مع الخطيب، وجمهور الزمالك: كمل جميلك بزيارته

مرتضى منصور، فيتو
مرتضى منصور، فيتو

أعلن مرتضى منصور، الرئيس السابق لنادي الزمالك، عن انتهاء كل خلافاته السابقة مع رئيس نادي الأهلي محمود الخطيب، وذلك بسبب حالة الخطيب الصحية، داعيًا له بالشفاء والصحة.

إنهاء خلافات مرتضى منصور مع الخطيب

وأثار إعلان مرتضى منصور إنهاء خلافاته مع محمود الخطيب، ردود أفعال واسعة، حيث طالبه عدد من جمهور نادي الزمالك بأن يقوم بزيارة محمود الخطيب والاطمئنان على صحته، وذلك لاتمام مرحلة انتهاء الخلاف بينهما. 

وكان مرتضى منصور فاجأ متابعية وجمهور نادي الزمالك قائلًا: "رغم كل الخلافات الدنيوية الرياضية مع الكابتن محمود الخطيب وبعد أن أخبرتني زوجتي صباح اليوم عن مرضه وهو ابتلاء عظيم من الله سبحانه وتعالي يختبرنا فيه الله عن قوة إيماننا، ولقد تعرضت من قبل كثيرًا لهذه المنحة من الله، أعلن انتهاء كل خلافاتي السابقة مع  الكابتن محمود الخطيب وادعوا له من قلبي بالشفاء العاجل وأن يمتعه الله بالصحة والعافية، وأن يعود إلى أسرته الصغيرة زوجته المحترمة وبناته وأحفاده سالمًا.. ويعود إلى أسرته الكبيرة أعضاء الجمعية العمومية للنادي الأهلي وجماهيره الغفيرة بعد أن يمن الله عليه بالشفاء."

الزملكاوية: كمل الصفح وأذهب لزيارته

وعلق أحد النشطاء من جمهور الزمالك على إعلان مرتضى منصور قائلًا: "حين تستوعب أن الدنيا فانية ستصبح شخصًا يتغاضى عن أمور كثيرة جدًا ولن تبدي فيها أي ردة فعل او إهتمام."

أما البلوجر الزملكاوي عبد العزيز علي قال: "ربنا يصلح ما بينكم يا مستشار ويطمنا على الكابتن محمود". 

وعلق علي البرعي قائلًا: "الصلح خير وعفا الله عما سلف". 

وقال البلوجر حسام شعبان أبو عبد الله: "كمل الصفح واذهب لزيارته". 

أما البلوجر حمادة عبد الله فقال: "بالمرة تصالح مع ممدوح عباس ولبيب وسليمان واقفو إيد واحدة واخدمو نادي الزمالك". 

ورد البلوجر الزملكاوي محمد مسعد كرد فقال: "بوست جميل جدًا منك ونتمنى أن يزول الخلاف بيننا جميعا". 

أما البلوجر سامح حميدو فعلق قائلًا: "موقف محترم جدًا طبعًا. أتمني الثبات عليه إن شاء الله". 

ورد أحد النشطاء قائلًا: "حاجه إنسانية من حضرتك لو اتصلت بيه وتطمن عليه في الوقت الصعب ده".

وقال الناشط خالد العامر: "أحسنت يا مستشار وربنا يشفي الكابتن محمود الخطيب ويمتعكم جميعًا بالصحة والعافية والعمر المديد والستر والرضا من الله عز وجل.. وكل عام وأنتم والأسرة الكريمة بخير.... وربنا يحفظ مصر... اللهم اجعلنا فى خير وسلام وأمان من الله عز وجل".

تطورات حالة الخطيب الصحية

 جدير بالذكر أن الإعلامي أحمد شوبير كشف تفاصيل الحالة الصحية لرئيس النادي الأهلي الكابتن محمود الخطيب، مشيرًا إلى أن الخطيب أعلن ابتعاده عن العمل الإداري، على هامش حفل النادي للكشف عن تصميم الاستاد الجديد.

وقال محمود الخطيب في تصريحات خلال الحفل: "أنا قلت لزمايلي في مجلس الإدارة من بعد يناير وبعد موضوع الاستاد محتاج أبعد شوية. عشان هعمل شوية أشعة جديدة بسبب مرضي، ووقتها هنشوف اللي جاي هيكون إيه خير ولا في حاجة؟".

وكشف أحمد شوبير، في تصريحات عبر قناة الأهلي، أن "كابتن محمود الخطيب، كان يعاني منذ فترة من مشكلة في الشعيرات الدموية بالمخ، وخضع لفحوصات طبية ونتائجها جاءت مطمئنة".

كما كشف شوبير أن "الآلام عاودت كابتن الخطيب، مرة أخرى لذلك سوف يحصل على فترة راحة لإجراء بعض الفحوصات الطبية". 

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