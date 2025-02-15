بايرن ميونخ يتحدى ليفركوزن في قمة الدوري الألماني.. البافاري يسعى لمواصلة الصدارة.. سجل قوي لـ ألونسو في الديربي.. ومهمة خاصة للمهاجمين

يستضيف باير ليفركوزن منافسه بايرن ميونخ متصدر الدوري الألماني لكرة القدم اليوم السبت، ضمن الجولة الثانية والعشرين في قمة نارية، طامحًا لهزيمة العملاق البافاري من أجل الإبقاء على آماله بالدفاع عن لقبه.

قمة بايرن ميونيخ وليفركوزن

ويزور بايرن معقل ليفركوزن "باي أرينا" وفي جعبته فارق 8 نقاط في صدارة الترتيب بفضل الجولة الماضية التي شهدت تعادل الأخير أمام فولفسبورج من دون أهداف، مقابل فوز الأول على فيردر بريمن بثلاثية نظيفة.

ويتشارك الفريقان في تلقي خسارة يتيمة في "البوندسليجا" إلى حد الآن هذا الموسم، بيد أنه وبخلاف الموسم الماضي، عانى "دي فيركسيلف" لحسم المباريات المتقاربة، فوقع في فخ التعادل سبع مرات مقابل ثلاث لبايرن.

ويقدم بايرن ميونخ عروضًا ثابتة نسبيًا بعد فشله العام الماضي في الظفر بأي لقب في سابقة لم تحدث مع العملاق "البافاري" منذ فترة طويلة، لكنه يظهر بحلة جديدة هذا الموسم حيث يدخل هذه المباراة بعد سلسلة من سبعة انتصارات متتالية في الدوري.

لذلك، يُعد الفوز أو حتى التعادل أكثر من كاف بالنسبة لرجال المدرب البلجيكي فنسان كومباني، بينما يشكل أي شيء سوى الفوز ضربة كبيرة لآمال فريق المدرب الإسباني شابي ألونسو بإحراز لقب الدوري لعامين متتاليين.

ليفركوزن يتسلح بسجل الونسو

لكن باير يتسلح بسجل ناصع لمدربه ألونسو بمواجهة الفريق البافاري الذي ارتدى قميصه سابقا كلاعب.

فمنذ استلامه تدريب ليفركوزن في أكتوبر 2022، فاز ألونسو ثلاث مرات مقابل تعادلين في خمس مباريات ضد بايرن ميونخ.

وجاءت آخر هذه الانتصارات في ديسمبر عندما أطاح ليفركوزن، بايرن، من مسابقة كأس ألمانيا على ملعب أليانتس أرينا وفي لقاء شهد طرد الحارس المخضرم مانويل نوير للمرة الأولى في مسيرته.

وقال السويسري رانيت تشاكا لاعب ليفركوزن عن اللقاء "نستطيع أن نجعل الأمور صعبة على أي فريق، بمن فيهم بايرن ميونيخ، نحتاج الى يوم مثالي كي نهزم هذا الفريق، لكنني مقتنع بقدرتنا على ذلك".

وتابع "لن نلعب من أجل التعادل، نريد الفوز بكل مباراة، سواء أكان خصمنا بايرن السبت، أم أي فريق آخر.

"لا تزال كل الأمور بين أيدينا، سوف نمضي قدما، ونستمر في الإيمان والمحاولة والفوز بالمباريات المقبلة".

وبخلاف بايرن ميونخ الذي حقق فوزًا صعبًا على مضيفه سلتيك الإسكتلندي 2-1 في الملحق المؤهل الى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا الأربعاء، فقد حظي ليفركوزن بوقت للراحة خلال منتصف الأسبوع بعد تأهله المباشر بين الثمانية الأوائل في الـ "تشامبيونزليج".

صراع المهاجمين في الديربي

وبعد أن عانى من إصابة في الفخذ خلال ديسمبر، استعاد الدولي الانجليزي هاري كاين نجاعته التهديفية محرزا تسعة أهداف في آخر ثماني مباريات بجميع المسابقات.

كذلك، يمر مهاجم ليفركوزن، التشيكي باتريك شيك، بفترة تألق، إذ سجل 14 هدفًا في آخر 11 مباراة بالدوري.

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