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رياضة

شوط أول سلبي بين بايرن ميونخ وليفركوزن في الدوري الألماني (صور)

بايرن ميونخ وباير
بايرن ميونخ وباير ليفركوزن

تعادل فريق بايرن ميونخ مع نظيره باير ليفركوزن بنتيجة 0-0، في الشوط الاول من المباراة التي تجمع الفريقين على ملعب باي ارينا ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الألماني الممتاز.

تشكيل بايرن ميونخ ضد باير ليفركوزن 


في حراسة المرمى: مانويل نوير

في خط الدفاع: إيتو ــ كيم ــ أوباميكانو ــ لايمر

في خط الوسط: كيميش ــ بافلوفيتش  - جمال موسيالا

في خط الهجوم: كومان ــ أوليسي  - هاري كين.

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تشكيل باير ليفركوزن ضد بايرن ميونخ

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ترتيب بايرن ميونخ وباير ليفركوزن 

ودخل بايرن ميونخ المباراة وهو يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 10 نقاط، جمعها من ثلاثة انتصارات وتعادل واحد، حيث يسعى الفريق البافاري لتحقيق الفوز لمواصلة الضغط على المتصدر.

 

في المقابل، يحتل باير ليفركوزن المركز الرابع برصيد 8 نقاط، بعد تحقيقه لانتصارين وتعادلين، ويطمح الفريق إلى تحقيق نتيجة إيجابية لتعزيز موقعه في المراكز المتقدمة.

 

تاريخ المواجهات بين بايرن ميونخ وباير ليفركوزن

 تاريخيًا، يتفوق بايرن ميونخ في عدد مرات الفوز على باير ليفركوزن، حيث حقق الفوز في 54 مباراة، بينما فاز ليفركوزن في 18 مباراة، وتعادل الفريقان في 17 مباراة.
 

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