زكى رستم.. رائد مدرسة الاندماج وراهب التمثيل.. أجاد تجسيد شخصيتي الشرير والمسكين.. وحصل على وسام العلوم والفنون

زكى رستم ، فنان قدير وعملاق من عمالقة الزمن الجميل، متفرد في موهبته، أطلق عليه “رائد مدرسة الاندماج”، يستطيع تقمص الشخصيات بجدارة، وراهب الفن الذى عشق التمثيل وضحى بكل شيء من أجله، اختارته مجلة بارى ماتش الفرنسية بأنه من أحسن عشرة ممثلين فى العالم لإجادته دور المسكين والشرير معًا، كما وصفته مجلة لايف الأمريكية بأنه من أعظم ممثلي الشرق وحصل على وسام العلوم والفنون من الرئيس جمال عبد الناصر، رحل في مثل هذا اليوم 16 فبراير 1972.

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ذكرى ميلاد زكى رستم، راهب الفن ورائد مدرسة الاندماج

كان الفنان الكبير زكى رستم معروفا بشدة اندماجه فى التمثيل لدرجة كبيرة، سواء فى أدوار الخير أو الشر، واشتهر بقوة اندماجه فى الشخصية حتى أن الكثيرات من الفنانات اللاتي شاركن أعماله كن يخفن منه، خاصة حين يقتضى المشهد أن يضرب أو يصفع إحداهن، خوفًا من قوة الاندماج لدرجة تظهر فى شدة الصفعة والضرب لدرجة كبيرة.

وكان من بين هؤلاء النجمات الفنانة ماجدة التى شاركته بطولة فيلم "أين عمرى"، وجسّد فيه الفنان الكبير زكى رستم أحد أقوى أدواره، حيث قام بدور الباشا الثرى الذى يتزوج من فتاة صغيرة ويذيقها ألوان العذاب.

زكى رستم، ابن الباشا الذي تمرد على حياة السرايات، وضعف السمع وضعه في موقف محرج

ابن الباشا سليل العائلات

ولد زكي محرم محمود رستم” الشهير بـ زكى رستم عام 1903 في قصر جده اللواء “محمود رستم باشا” بحي الحلمية الذي كانت تقطنه الطبقة الأرستقراطية في أوائل القرن الماضي، كان والده محرم بك رستم عضوًا بارزًا بالحزب الوطني، وصديقًا شخصيًا للزعيمين مصطفى كامل ومحمد فريد، وعندما توفى والده كان زكي رستم لا يزال صبيًا صغيرًا فتكفل به صديق والده مصطفى بك نجيب والد الفنان سليمان نجيب، ومن هنا بدأت علاقة قوية بينه وبين بعض فناني المسرح في ذلك الحين.

ملوك الشر زكى رستم ومحمود المليجى

بدأت هواية زكى رستم للتمثيل حين كان طالبا في البكالوريا، وتنقل بين الفرق، وفي عام 1925 انضم إلى فرقة رمسيس ثم انضم إلى الفرقة القومية عام 1935، وفى نفس الوقت عشق الرياضة، فكان أحد أبطال المصارعة ورفع الأثقال وحصل علي المركز الثاني علي مستوي مصر عام 1923، وحصل بعدها بعام 1924 علي شهادة البكالوريا ورفض استكمال تعليمه الجامعي.

وأعلن زكى رستم رفضه دخول كلية الحقوق وأنه اختار فن التمثيل وانضمامه إلى فرقة جورج أبيض، فغضبت عليه والدته وقامت بطرده من المنزل، حتى لا يكون مثل سيئ لإخوته، ومنعته من الاتصال بإخوته خاصة أخيه الأصغر عبدالحميد، حتى لا يتأثر به وأرسلته إلى انجلترا ليكمل تعليمه، ويكون تحت رعاية أخيه الأكبر وجيه باشا رستم الذي كان يشغل في ذلك الوقت منصب سفير مصر بفرنسا، وتأثرت الأم ببعد ابنها وعمله كمشخصاتى حسبما تصف مهنته العائلات الارستقراطية فمرضت بالشلل حتى رحلت.

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التقى زكي رستم بالفنان “عبد الوارث عسر” الذي ضمه إلى إحدى فرق الهواة المسرحية، وكانت هذه نقطة التحول في حياته خاصة بعد أن تمرد على تقاليد الأسرة العريقة معلنًا انضمامه إلى فرقة” جورج أبيض”، ثم انضم إلى “فرقة عزيز عيد” ثم تركه بعد شهور لينضم إلى فرقة “اتحاد الممثلين”، وكانت أول فرقة تقرر لها الحكومة إعانة ثابتة لكن لم يستمر فيها طويلًا فتركها، بعد ذلك انضم إلى “الفرقة القومية” وظل فيها عشرة أعوام كاملة، من أشهر مسرحياته: مجنون ليلى، مصرع كليوباترا.

سليل عائلة الباشوات

ونظرا تلقائيته وصدقه في الأداء لفت الفنان زكى رستم نظر منتجى ومخرجى السينما حيث اختاره المخرج محمد كريم ليشترك في بطولة فيلم “زينب” الصامت وكان أمام الفنانة “بهيجة حافظ” وبعد ذلك توالت أعماله الرائعة على شاشة السينما التي جسد فيها دور الشرير بمهارة شديدة على الشاشة، لكنه في الحقيقة وبشهادة عدد كبير من الذين عاصروه، كان إنسانًا شديد الطيبة، ومحبًا للعزلة، لا يهوى السهر أو الحفلات، وتنتهي علاقته بزملائه بعد انتهاء التصوير.

نجم أول أفلام عبد الوهاب

اختاره المخرج محمد كريم مرة ثانية في فيلم "الوردة البيضاء" أول أفلام عبد الوهاب ليستمر فى السينما ممثلا كبيرا مع جميع نجوم ونجمات مصر فاتن حمامة وصباح وماجدة وزبيدة ثروت وليلى مراد وعمر الشريف ويحيى شاهين وكمال الشناوى وغيرهم، حتى وصل عدد أفلامه 230 فيلمًا على مدى ٣٥ عامًا أشهرها أين عمرى الذى سمى فيه " عمو عزيز" مع ماجدة، الفتوة، نهر الحب، وبائعة الخبز، ليلى بنت الصحراء، الشريد، النائب العام ، حكم قراقوش، أعز الحبايب، هذا جناه أبى،عدو المرأة، هدمت بيتى، أنا الماضي، لن أبكى أبدا، رصيف نمرة 5، نهر الحب، أنا وبناتى، ياسمين، معلهش يازهر، الخرساء، وآخر أفلامه " الحرام " مع فاتن حمامة وعبد الله غيث.

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ثمانية أفلام ضمن أفضل 100 فيلم

شارك الفنان زكى رستم بثمانية أفلام اختيرت ضمن أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية هي العزيمة مع فاطمة رشدي، أين عمرى مع ماجدة الصباحى إخراج أحمد ضياء الدين، السوق السوداء إخراج كامل التلمساني، النائب العام اخراج احمد كامل مرسى، صراع في الوادى إخراج يوسف شاهين، امرأة على الطريق اخراج عز الدين ذو الفقار، الفتوة لصلاح أبو سيف، الحرام لهنرى بركات.

زكى رستم فى فيلم الفتوة

عرف الفنان زكي رستم الحب مرة واحدة فقط، أحب فتاة ثرية وحاول أن يتزوجها إلا أن أسرتها رفضت الفكرة، بحجة أنه يعمل “مشخصاتي” ولا يرتقى لمستوى أسرتها، فقرر عدم الزواج حتى فارق الحياة وذلك بالرغم من نجاحه الفني إلا أن حياته الشخصية كانت مملوءة بالدراما فقد انتحرت حبيبته خوفًا من رفض أسرتها زواجها منه لأنه "مشخصاتى"، فأغلق هو صفحة الزواج من حياته بعدها وقضى حياته بأكملها أعزبا.

الفنان زكى رستم



وفى أوائل الستينيات، عانى رستم من ضعف في السمع، إلا أنه كان يؤمن أن هذا الأمر لن يمنعه من استكمال مسيرته في عالم الفن والتمثيل لذا أعتقد أن حفظ الدور جيدا وقراءة شفاه الممثلين أمامه أمر كاف لعلاج مشكلته العارضة، لكن الأمر كان قاسيا عليه حتى أنه في آخر أفلامه "إجازة صيف" كان ينسى عدة جمل حوارية، ويرفع صوته بطريقة مسرحية، ولم يكن يسمع ملاحظات المخرج له وتسبب هذا الأمر في بكائه وانهياره، وبالرغم من كل هذا إلا أنه أدى دوره على أكمل وجه، ولكنه قرر بعدها الاعتزال نهائيًا عام 1968 خاصة أنه رفض تمامًا الحل المتاح بالاستعانة بسماعة طبية تساعده على السمع حتى لا يراها أحد، وهو الأمر الذي رفضه.

تكريم بسبب موقف وطنى

ومن المواقف التي تحسب للفنان زكى رستم رفضه لعرض من شركة كولومبيا السينمائية العالمية لبطولة فيلم عالمي معاد للعرب فى عام 1962 ومن هنا كرمه الرئيس جمال عبد الناصر بمنحه وسام الفنون والعلوم والآداب.

كرامته فوق أى اعتبار

قام ببطولة فيلم "جعلونى مجرما" فريد شوقي وهدى سلطان ويحيى شاهين ونجمة إبراهيم ورشدى أباظة ومحمد رضا وسراج منير، ويروى الفنان فريد شوقى عن موقف تعرض له بصفته منتج الفيلم أنه حين تم ترشيح الفنان زكى رستم وبعد اختياره للدور اشترط زكى رستم أن يكون أجره عن الفيلم 800 جنيه لا ينقصوا مليما واحدا، وكان هذا المبلغ كبيرا لكن لم يجد فريد شوقى هو ورمسيس نجيب أنسب منه للدور فرضخ لطلبه، وعند توقيع العقد قال المنتج رمسيس نجيب لزكى رستم: بكرة الصبح تكون موجود علشان حان صور، لم يعجب زكى رستم الأسلوب فقام بتمزيق العقد وقال: أنا فنان مش مركون على الرف أنا لازم استعد واتقمص الدور وأدرسه مش تقولى الصبح من بدرى تكون موجود علشان التصوير، وغضب وانسحب من الفيلم، واختار شوقى سراج منير بدلا منه مقابل 400 جنيه فقط.