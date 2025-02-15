الأحد 16 فبراير 2025
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أخبار مصر

ارتفاع بدرجات الحرارة وأمطار، حالة الطقس غدا الأحد

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية استمرار ارتفاع درجات الحرارة ارتفاعا طفيفا على كافة الأنحاء، بقيم تتراوح من 3:2 درجات مئوية حتى يوم الاثنين.

 

حالة الطقس غدا الأحد 16-2-2025 في محافظة الفيوم

الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة بدءا من اليوم

 

 

مناطق سقوط الأمطار غدا 


أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، سقوط الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة غدا، على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى وذلك على فترات متقطعة

 

حالة الطقس غدا


أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا، حيث يسود طقس معتدل نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد وعلى الوجه البحري والسواحل الشمالية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلًا، وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.


الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا
 

ومن المتوقع أن  يسود طقس  نهارا على معتدلا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري والسواحل الشمالية وعلى شمال الصعيد دافئا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الارصاد الجوية أن يسود  طقس شديد البرودة ليلا وفى الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

 

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة غدا: 
القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 21

درجة الحرارة الصغرى:  12

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:19

درجة الحرارة الصغرى: 10

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 16

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى: 07

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:25

درجة الحرارة الصغرى:10


 

 

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