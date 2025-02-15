اختتام فعاليات الملتقى الأول للاتحادات الطلابية بجامعة عين شمس

اختتم الملتقى الأول للاتحادات الطلابية لجامعه عين شمس فعالياته التي استمرّت على مدار خمسة أيام بالمدينة الشبابية بشرم الشيخ.

لأول مرة.. اتحاد طلاب جامعة عين شمس واتحاد طلاب كلية التجارة ينظمان الملتقى الأول للاتحادات الطلابية

استكمالا لرؤية جامعة عين شمس المستنيرة وحرصها الدائم على زيادة الوعي ورفع الحس الوطني لدى الطلاب ورفع المستوى الثقافي والعلمي لهم، وتحت رعاية محمد ضياء زين العابدين رئيس جامعة عين شمس.

جاء الملتقى باستضافة كريمة من اتحاد طلاب كلية التجارة تحت إشراف الأستاذ الدكتور خالد قدري عميد الكلية بالتعاون مع قطاع التعليم والطلاب - إدارة الأسر والاتحادات الطلابية.

وفي مستهل الجلسة الافتتاحية قدم سامح عوض الله المنسق التنفيذي للملتقى الشكر لقطاع التعليم والطلاب على رعايته والدعم غير المحدود لطلاب جامعة عين شمس في كافة الأنشطة وقدم الشكر لإدارة الجامعة على توفير كافة الإمكانيات اللازمة وتذليل أية صعاب للخروج بالأنشطة بأحسن صورة لإعداد القيادات.

ويهدف الملتقى لإعداد كوادر طلابية تساهم في رفعة الوطن وذلك بمشاركة ٣٠٤ طالب وطالبة يمثلون مجالس الاتحادات الطلابية من جميع كليات الجامعة يتم تدريبهم لكي يصبح دور الطالب أكثر فعالية،من خلال تنمية المهارات الشخصية لدى الطلاب ومنها مهارات القيادة والعمل الجماعي والتواصل والعرض والتقديم والتخطيط، بالإضافة إلى حل المشكلات واتخاذ القرارات وتنسيق سبل التعاون بين جميع مجالس اتحاد الكليات وهو ما يحقق لجامعة عين شمس الريادة دائما في مجال الأنشطة الطلابية وقام بالتدريب القائد أحمد عاطف.

هذا وأبدت الطالبة وسام خالد رئيس اتحاد طلاب الجامعة سعادتها للمشاركة في الملتقى الأول للاتحادات الطلابية متمنية أن يثمر الملتقى عن استفادة كبيرة للطلاب المشاركين كذلك أعرب الطالب محمد منصور عن تقديره لجميع المشاركين متمنيا تكرار هذه التجربة التي من شأنها ثقل النشاط الطلابيّ.

وفي الختام قدم الطالب رشاد عصام رئيس اتحاد كلية التجارة الشكر لجميع المشاركين مثمنا جهود الجامعة لرفع وعي الطلاب وإكسابهم المهارات الشخصية والاجتماعية اللازمة لرفعة مجتمعهم.

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