طاقم حكام ليبيرى لمباراة رواندا ومصر في الكرة النسائية

الكرة النسائية، أسندت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" إدارة مباراة الذهاب بين منتخبي رواندا ومصر فى التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم النسائية التى تستضيفها المغرب العام المقبل إلى طاقم حكام ليبيرى.

يضم الطاقم سيلفينا ويلما جارنيت حكمة ساحة، هانا ليديا موسى وتريسى تشا مساعدتان، احب تو ويهى حكمة رابعة، والمراقب ليسيا مونساومى من موريشيوس.

موعد مباراة نساء مصر ورواندا

تُقام المباراة في تمام الثالثة عصر يوم 21 فبراير الجارى على ملعب كيجالى بيليه، وتطير بعثة المنتخب الوطني للكرة النسائية إلى كيجالى بعد غد الاثنين.

حدد الاتحاد الرواندى لكرة القدم الثالثة عصر يوم 21 فبراير المقبل بتوقيت البلدين موعدا لمباراة الذهاب بين المنتخب الرواندى للسيدات ونظيره المصرى بتصفيات كأس الأمم الأفريقية المقرر إقامة نهائياتها بالمغرب العام المقبل.

وتقام المباراة بملعب كيجالى بيليه المُغطي بالنجيل الصناعى.

أحمد رمضان مدرب منتخب مصر للكرة النسائية، فيتو

موعد سفر بعثة منتخب الكرة النسائية

ومن المقرر أن تتوجه بعثة المنتخب الوطني إلى العاصمة الرواندية فجر يوم 18 فبراير، وتقام مباراة العودة بين الفريقين باستاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية في السادسة مساء يوم 25 فبراير المقبل.

وتأتي هذه المباراة كأول اختبار رسمي للمدرب الجديد لمنتخب السيدات، أحمد رمضان، الذي تولى قيادة الفريق مؤخرًا وسط تطلعات كبيرة من جماهير الكرة المصرية لرؤية تطور ملموس في أداء المنتخب.

يُذكر أن أحمد رمضان، الذي يمتلك خبرة واسعة في الكرة النسائية، أكد في تصريحات سابقة أن المنتخب سيدخل المباراة بمعنويات مرتفعة وبرغبة قوية في تحقيق نتيجة إيجابية في رواندا لتسهيل مهمة الصعود إلى الدور التالي من التصفيات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.