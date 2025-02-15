السبت 15 فبراير 2025
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حوادث

حفظ التحقيقات في وفاة عامل بعد مشاجرة مع زوجته بالمطرية

النيابة العامة، فيتو
النيابة العامة، فيتو

أمرت نيابة المطرية، بحفظ التحقيقات في وفاة عامل بعد مشاجرة مع زوجته بدائرة قسم شرطة المطرية، لعدم وجود شبهة جنائية في الواقعة.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قد تلقت بلاغًا من شرطة النجدة بوجود جثة في أحد الشوارع بدائرة قسم شرطة المطرية.

وعلى الفور، تحركت الأجهزة الأمنية إلى المكان، حيث تم العثور على جثة عامل يرتدي كامل ملابسه، مصابًا بكسور وكدمات في مختلف أنحاء جسده.

وتبين من التحريات أن المتوفى نشبت بينه وبين زوجته مشاجرة، مما دفعه إلى إلقاء نفسه من الطابق الرابع، مما أسفر عن إصابته التي أدت إلى وفاته. 


تم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت حفظ التحقيقات بعد التأكد من عدم وجود أي شبهة جنائية في الحادث.

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نيابة المطرية قسم شرطة المطرية مديرية أمن القاهرة

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