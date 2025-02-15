السبت 15 فبراير 2025
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حوادث

النيابة تأمر بتشريح جثة شخص مجهول الهوية عثر عليها بالطريق الدائري

تحقيق
تحقيق

باشرت نيابة الجيزة التحقيق في واقعة العثور على جثة شخص مجهول الهوية على الطريق الدائري.

كلفت النيابة العامة بالجيزة الطبيب الشرعى بتوقيع الصفة التشريحية على الجثة، لبيان سبب الوفاة وكيفية حدوثها وبيان ما الجثة من إصابات.

كما أمرت النيابة العامة بفحص الآثار المادية المرفوعة بمسرح الحادث، وكلفت الأجهزة الأمنية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

انتقلت النيابة العامة إلى مسرح الجريمة وبرفقتها خبراء الإدارة العامة لتحقيق الأدلة الجنائية لمعاينته، ورفع ما به من آثار، ومناظرة الجثمان، وتحفظت النيابة على أجهزة تسجيل آلات المراقبة بمحيط المكان.

وبالفحص وإجراء المعاينة تبين أن الجثة لشخص مجهول الهوية به آثار كسر في الجمجمة والذراعين.

 

العثور على جثة بالطريق بدائرة مركز أوسيم

تلقى العميد محمد ربيع رئيس مباحث قطاع الشمال إخطارا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة بالطريق بدائرة مركز أوسيم.


انتقل المقدم محمد طبلية رئيس المباحث إلى محل البلاغ وتبين بالفحص المبدئي أن الجثة لشخص مجهول الهوية به آثار كسر في الجمجمة والذراعين في ظروف غامضة.

 

أودعت الشرطة الجثة ثلاجة المستشفى المركزي تحت تصرف النيابة التي طلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

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