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رياضة

الدوري الإنجليزي، بورنموث يتقدم 2-0 على ساوثهامبتون في الشوط الأول

بورنموث الانجليزي،
بورنموث الانجليزي، فيتو

الدوري الإنجليزي، انتهى الشوط الأول من مباراة ساوثهامبتون أمام بورنموت بتقدم الأخير بثنائية نظيفة، في اللقاء الذي يجمع الفريقين على ملعب سانت ماري، ضمن مواجهات الجولة الـ25 من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز “البريمرليج”.

تقدم بورنموث بالهدف الأول في الدقيقة 14' عن طريق دانجو واتارا، ثم عزز تقدمه بهدف ثاني عن طريق ريان كريستي في الدقيقة 16 

 

وأعلن إيفان يوريتش المدير الفني لفريق ساوثهامبتون الإنجليزي، تشكيل فريقه لمواجهة بورنموث، التي تنطلق بعد قليل على ملعب سانت ماري

ساوثهامبتون، فيتو
ساوثهامبتون، فيتو

تشكيل ساوثهامبتون أمام بورنموث

يدخل فريق ساوثهامبتون مباراته أمام بورنموث في الدوري الإنجليزي بتشكيل يضم كل كل من:

أرون رامسديل - جيمس بري - يان بيدناريك - ناثان وود جوردون - كايل ولكر بيتيرز - ويليام سمولبون - جو أريبو - ويلينجتون سانتوس - ماتيوس فيرنانديز - بول أونواتشو - كمال الدين سليمانا.


تشكيل بورنموث أمام ساوثهامبتون

فيما أعلن أندوني إيراولا المدير الفني لفريق بورنموث تشكيلة فريقه لمواجهة ساوثهامبتون وجاء على النحو التالي:

كيبا - لويس كووك - إيليا زبرني - ديان هويسين - ميلوس كيركيز - ريان كريستي - تايلر أدامز - ديفيد بروكس - جاستن كلويفرت - أنتوين سيمنيو - دانجو واتارا.

ترتيب الفريقين قبل المباراة

يحتل فريق ساوثهامبتون المركز الأخير في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 9 نقاط، بعد أن خاض 24 مباراة، في المقابل يحتل فريق بورنموث المركز السابع برصيد 40 نقطة، بعد ن خاض نفس العدد من المباريات.

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الدوري الانجليزي بورنموت ملعب سانت ماري البريمرليج إيفان يوريتش أندوني إيراولا ساوثهامبتون ضد بورنموث

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