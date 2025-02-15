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رياضة

تعادل إيبسويتش أمام أستون فيلا بالشوط الأول في الدوري الإنجليزي

استون فيلا، فيتو
استون فيلا، فيتو

تعادل فريقا إيبسويتش تاون وأستون فيلا سلبيا بالشوط الأول على ملعب "فيلا بارك" في إطار مواجهات الجولة الـ25 من الدوري الإنجليزي الممتاز «البريميرليج».

 

تشكيل إيبسويتش أمام أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

وأعلن المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي إيبسويتش تاون كيران ماكينا عن تشكيل فريقه لمباراة أستون فيلا في  الدوري الإنجليزي.

حراسة المرمى: أليكس بالمر.

خط الدفاع: جريفز، توانزيبي، أوشيا.

خط الوسط: كالفين فيليبس، تاونسند، كاجوستي.

خط الوسط الهجومي: جونسون، هاتشينسون، إنكيسو.

خط الهجوم: ليام ديلاب.

ويغيب المصري سام مرسي عن ايبسويتش للإصابة 

ويسعى فريق أستون فيلا لتحقيق نتيجة الفوز على حساب نظيره ومنافسه إيبسويتش تاون؛ وذلك من أجل استعادة طريق الانتصارات على مستوى الدوري الإنجليزي الممتاز بعد الخسارة أمام وولفرهامبتون.

كما يريد فريق أستون فيلا الفوز على إيبسويتش تاون؛ من أجل تحسين مركزه في الدوري الإنجليزي الممتاز.
 

ترتيب أستون فيلا في الدوري الإنجليزي

ويحتل فريق أستون فيلا المركز الثامن من ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 37 نقطة، أما فريق إيبسويتش تاون الأول لكرة القدم، فهو في المركز الـ19 من ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، برصيد 16 نقطة.

 

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