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رياضة

الزمالك يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة بتروجيت في الدوري الممتاز

بيسيرو
بيسيرو

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته مساء اليوم السبت على ملعب النادي استعدادًا لمواجهة بتروجت المقرر لها في الرابعة مساء غدًا الأحد على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

 

تفاصيل مران الزمالك الختامي قبل مواجهة بتروجيت

وحرص الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوزيه بيسيرو على تنفيذ العديد من الجمل الخططية قبل خوض التقسيمة الفنية.

وقام الجهاز الفني بتقسيم الفريق لأربع مجموعات لخوض التقسيمة الفنية، وحرص بيسيرو وجهازه المعاون على منح اللاعبين تعليمات باستمرار أثناء التقسيمة.

وخاض مصطفى شلبي وأحمد فتوح وأحمد حمدي ثلاثي الفريق تدريبات تأهيلية على هامش المران، لتجهيزهم للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وشهد التدريب حضور حازم إمام وأحمد حسام "ميدو" عضوي لجنة التخطيط لكرة القدم بنادي الزمالك، من أجل مساندة الجهاز الفني واللاعبين.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لمواجهة نظيره بتروجت غدا الأحد ضمن منافسات الجولة الـ 14 ببطولة الدوري الممتاز.

موعد مباراة الزمالك وبتروجت

تنطلق مباراة الزمالك وبتروجت غدا الأحد في تمام الساعة 4 عصرا.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبتروجيت 

وتنقل مباراة الزمالك وبتروجيت عبر شبكة قنوات أون تايم سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري الممتاز.

الزمالك يحقق فوزا صعبا على فاركو في الدوري الممتاز

وكان نادي الزمالك حقق فوزا صعبا على فاركو بهدف دون رد في  مباراة الفريقين بالجولة 13 للدوري  الممتاز على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

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