السبت 15 فبراير 2025
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حوادث

طلب التحريات في اتهام مالك مكتبة ببيع الكتب بدون تصريح بالقاهرة

كتب، فيتو
كتب، فيتو

كلفت نيابة الأزبكية بسرعة إجراء التحريات في اتهام مالك مكتبة ببيع الكتب بدون تصريح بالقاهرة.

كانت مباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة قد تمكنت من ضبط مالك مكتبة "بدون ترخيص"، كائنة بدائرة قسم شرطة الأزبكية بالقاهرة، لقيامها ببيع العديد من الكتب الدراسية الخارجية لمختلف المواد والسنوات الدراسية بدون تفويض أو تصريح، بالمخالفة للقانون.

وبعد تقنين الإجراءات والتنسيق مع الجهات المعنية، تم ضبط المدير المسئول عن المكتبة وبحوزته قرابة 2000 نسخة من الكتب الدراسية الخارجية بدون تفويض أو تصريح.

وبمواجهته، أقر المدير بأنه المسئول عن المكتبة وارتكابه المخالفات المشار إليها بالتعاون مع مالك المكتبة بقصد تحقيق الربح المادي.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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نيابة الأزبكية مباحث المصنفات حقوق الملكية
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