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رياضة

نوتنجهام يهزم ساوثهامبتون وينافس على صدارة الدوري الإنجليزي

نوتنجهام
نوتنجهام

حافظ نوتنجهام فورست على تواجده وسط فرق المقدمة بجدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بعد الفوز على ساوثهامبتون 3-2 في الجولة الـ22 للمسابقة، على ملعب سيتي جراوند.
 

نوتنجهام يهزم ساوثهامبتون 
وافتتح إليوت أندرسون التسجيل لمصلحة نوتنجهام في الدقيقة 11، وأضاف زميلاه كالوم هودسون أودوي وكريس وود الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 28 و41 على الترتيب.


واستغل ساوثهامبتون تراجع أداء لاعبي نوتنجهام، ليحرز البولندي يان بيدناريك والنيجيري باول اونواتشو هدفي الضيوف في الدقيقتين 60 والأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.


وارتفع رصيد نوتنجهام،  إلى 44 نقطة في المركز الثالث، محققا فوزه الـ13 في المسابقة خلال الموسم الحالي مقابل 5 تعادلات و4 هزائم، متأخرا بفارق 6 نقاط خلف ليفربول (المتصدر)، الذي لا يزال يمتلك مباراة مؤجلة.


وفي المقابل، واصل ساوثهامبتون انهياره، بعدما تلقى خسارته الثامنة عشر في البطولة هذا الموسم والخامسة على التوالي، مقابل فوز وحيد و3 تعادلات، ليقبع في مؤخرة الترتيب برصيد 6 نقاط، ويصبح أبرز المرشحين للهبوط مجددا لدوري الدرجة الأولى

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