السبت 15 فبراير 2025
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رياضة

وزير الشباب والرياضة يناقش متطلبات اعتماد المعمل المصري للكشف عن المنشطات

أشرف صبحي وزير الشباب
أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة

عقد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، اجتماعًا؛ بحضور الدكتور حازم خميس رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، والعميد محمد بدوي رئيس المعمل المصرى للكشف عن المنشطات.

تناول الاجتماع، مناقشة كافة التفاصيل المتعلقة بالاعتماد النهائي لـ معمل المنشطات، واستعراض وتوفير كافة وتوضيح المعوقات والصعوبات.

أشار وزير الشباب والرياضة إلى أن اعتماد المعمل المصري يعد خطوة محورية في تعزيز الرقابة على تعاطي المنشطات بين الرياضيين، في إطار إهتمام الدولة المصرية بضمان نزاهة المنافسات الرياضية.

وقال صبحي: "نعمل على تحقيق أعلى معايير الجودة في مكافحة المنشطات والبحث العلمي، وذلك بالتنسيق مع المنظمة المصرية؛ ونسعى لتذليل كافة العقبات وتوفير كافة سبل الدعم لضمان الحصول على الاعتماد النهائي للمعمل وفقًا للمواصفات العالمية، مما سيسهم في تعزيز مكانة الرياضة المصرية على الساحة الدولية".

كما حضر اللقاء، الدكتور ذكريا الخياط رئيس قسم (l.c) بالمعهد القومي للبحوث، الدكتورة أماني عبد الغني رئيس قسم الجودة بطب عين شمس، الدكتورة شيماء التسبيتي المدير الفني لمعمل الكشف عن المخدرات بالمعهد القومي للبحوث، الدكتورة إيمان جمعه المدير التنفيذي للمنظمة المصرية لمكافحة المنشطات.

وزير الشباب والرياضة يتفقد أعمال الصيانة باستاد القاهرة 

فيما تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، استاد القاهرة الدولي لمتابعة أعمال الصيانة والتطوير الجارية، والتأكد من جاهزيته لاستضافة المباريات والفعاليات الرياضية خلال الفترة المقبلة.

وتفقد وزير الشباب والرياضة أعمال الصيانة في مرافق الاستاد، بما في ذلك أرضية الملعب، المدرجات، غرف اللاعبين، والمنشآت الخدمية، مع التأكيد على ضرورة الانتهاء من جميع الأعمال في التوقيتات المحددة لضمان الاستعداد التام. 

وزير الشباب والرياضة يتفقد أعمال الصيانة باستاد القاهرة
وزير الشباب والرياضة يتفقد أعمال الصيانة باستاد القاهرة

 وأكد الدكتور أشرف صبحي، الحرص على تطوير استاد القاهرة الدولي، وفقًا لأحدث المعايير العالمية ليكون جاهزًا لاستضافة كبرى الفعاليات الرياضية، سواء على المستوى المحلي أو الدولي.

وزير الشباب والرياضة يتفقد أعمال الصيانة باستاد القاهرة
وزير الشباب والرياضة يتفقد أعمال الصيانة باستاد القاهرة

الشباب والرياضة تنظم اليوم النسخة الـ 11 من ماراثون القاهرة الدولي

 فيما نظمت وزارة الشباب والرياضة أمس الجمعة، النسخة الـ11 من ماراثون القاهرة الدولي،  في حديقة الميريلاند بمصر الجديدة. 

وزير الشباب والرياضة يتفقد أعمال الصيانة باستاد القاهرة
وزير الشباب والرياضة يتفقد أعمال الصيانة باستاد القاهرة

وجاء تنظيم ماراثون القاهرة ضمن أجندة وزارة الشباب والرياضة الخاصة بالأحداث والفعاليات السياحية والرياضية، التي تهدف إلى تنشيط السياحة الرياضية وتعزيز مكانة مصر كوجهة متميزة لاستضافة الفعاليات الرياضية الكبرى.

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