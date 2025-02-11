أشرف صبحي يلتقي عائلة محمد صلاح بشأن مركز شباب نجريج

استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة،عائلة محمد صلاح، نجم ليفربول ومنتخب مصر، متمثلة في عبد العزيز أحمد، خال اللاعب ورئيس مجلس إدارة مركز شباب محمد صلاح بقرية نجريج بمحافظة الغربية، وحضور أحمد بلال عضو مجلس الإدارة، وذلك تمهيدًا للافتتاح الرسمي للمركز بعد تطويره منتصف مارس.

أكد وزير الشباب والرياضة أن مركز شباب محمد صلاح، تم تجهيزه بجميع الإمكانيات، ويُعد واحدا من أكبر مراكز الشباب، وإضافة قوية للبنية التحتية الرياضية في محافظة الغربية، وسيساهم في اكتشاف ورعاية المواهب الناشئة.

أشرف صبحي يلتقي خال محمد صلاح بسبب مركز شباب نجريج

وأشار الوزير أن محمد صلاح يعد نموذجا مشرفا للشباب المصري، ودعمه لإنشاء مركز الشباب في مسقط رأسه بقرية نجريج يعكس التزامه بدعم الرياضة والتنمية المجتمعية.

وقال صبحي: "نعمل على تنسيق كافة الاستعدادات والترتيبات النهائية لافتتاح مركز شباب محمد صلاح بقرية نجريج في منتصف مارس، لضمان خروج الحدث بالصورة التي تليق باسم مصر ونجمها العالمي محمد صلاح، من خلال التعاون الوثيق بين الوزارة والجهات المعنية لضمان جاهزية المركز".

فيما توجه عبد العزيز أحمد، رئيس مجلس إدارة مركز شباب محمد صلاح وخال النجم المصري، بخالص الشكر إلى وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي على جهوده الكبيرة في دعم وتطوير مركز شباب محمد صلاح بقرية نجريج؛ تمهيدًا لافتتاحه الرسمي.

أشرف صبحي يبحث استعدادات شباب المطرية لتنظيم أكبر مائدة إفطار رمضاني

فيما التقى الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، شباب المطرية منظمي أكبر مائدة إفطار رمضاني، لمناقشة آخر استعداداتهم للتنظيم العام الحالي، والتي تُقام سنويًا بمشاركة واسعة من أهالي المنطقة للمرة الحادية عشر.

وخلال اللقاء، أشاد وزير الشباب والرياضة بروح المبادرة التي يتمتع بها شباب المطرية، مؤكدًا أن الوزارة ستقدم الدعم الكامل لضمان نجاح الحدث هذا العام، سواء من خلال مشاركة اتحاد الخدمة العامة التطوعية للشباب، واتحاد تنظيم الكيانات الشبابية التابعة للوزارة في عمليات التنظيم والتجهيز، أو من خلال توفير الإمكانيات اللوجستية المطلوبة.

أشرف صبحي يبحث استعدادات شباب المطرية لتنظيم أكبر مائدة إفطار رمضاني

وأوضح الدكتور أشرف صبحي أن الوزارة ستعمل على تنفيذ عدد من المبادرات في المطرية منها تزيين الأسطح والشوارع، وتنظيم حملات نظافة، وترتيب أماكن استقبال الضيوف، بما يعكس الصورة الحضارية للحدث ويعزز روح العمل الجماعي بين الشباب.

أشرف صبحي يبحث استعدادات شباب المطرية لتنظيم أكبر مائدة إفطار رمضاني

وأكد "صبحي" أن الوزارة حريصة على احتضان ودعم الأفكار الشبابية التطوعية التي تخدم المجتمع، مشددًا على أهمية تعزيز دور الشباب في نشر القيم الإيجابية وترسيخ مفهوم الترابط المجتمعي من خلال مثل هذه الفعاليات.

أشرف صبحي يبحث استعدادات شباب المطرية لتنظيم أكبر مائدة إفطار رمضاني

ومن جهتهم، عبر شباب المطرية عن سعادتهم بهذا اللقاء، مؤكدين أن دعم وزارة الشباب والرياضة يمثل دافعًا كبيرًا لهم لمواصلة جهودهم في تنظيم الإفطار السنوي بصورة أكثر تميزًا هذا العام، مستعرضين خطتهم لتوسيع نطاق المشاركة، ودعوة مزيد من الشخصيات العامة، والمؤسسات المجتمعية، والمواطنين للمساهمة في إنجاح الحدث.

أشرف صبحي يبحث استعدادات شباب المطرية لتنظيم أكبر مائدة إفطار رمضاني

ويأتي هذا اللقاء في إطار استعدادات وزارة الشباب والرياضة لاستقبال شهر رمضان الكريم، وتشجيع المبادرات الشبابية التي تهدف إلى تعزيز روح العطاء والتعاون بين أفراد المجتمع، انطلاقًا من رؤية الوزارة في دعم الأنشطة الاجتماعية الهادفة.

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