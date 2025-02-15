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أخبار مصر

محافظ القاهرة: مستمرون فى إقامة الأسواق وفتح المنافذ والمعارض

معرض أهلا رمضان،
معرض أهلا رمضان، فيتو
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أكد الدكتور إبراهيم صابر  محافظ القاهرة أن المحافظة مستمرة في إقامة المنافذ، وأسواق اليوم الواحد،  ومعارض أهلا رمضان ونشرها بجميع أحياء العاصمة خاصة المناطق الأكثر احتياجًا، مشيرًا إلى أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تقوم بحملات مكثفة بكافة مناطق وأحياء القاهرة بهدف ضمان توافر السلع بمختلف أنواعها بكميات كافية وبأسعار مناسبة، ولضبط الأسواق ومواجهة الغش التجاري أو التلاعب في الأسعار، ومحاولات احتكار السلع الأساسية من بعض التجار مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين، مع التشديد على الالتزام بوضع قوائم أسعار السلع في أماكن واضحة، وتدوين الأسعار على المنتجات الغذائية الموجودة بمنافذ البيع لكل سلعة على حدة.

ويضم معرض " أهلًا رمضان" بباب الشعرية الذى يشارك به عدد من شركات القطاع الخاص كافة السلع الأساسية كالأرز، والزيت، والسكر، والدقيق، والمكرونة، واللحوم، والدواجن، والخضروات، والعطارة، ومنتجات الألبان، والمنظفات، والياميش بأسعار تقل عن مثيلاتها بالسوق.

محافظ القاهرة: ندعم الأسواق والمعارض لتخفيف العبء على المواطنين (فيديو)

وزراء الزراعة والتموين والعمل ومحافظ القاهرة يفتتحون "أهلا رمضان" بباب الشعرية

 

 

جاء ذلك خلال افتتاح معرض " أهلًا رمضان" بحى باب الشعرية  بحضور د. إبراهيم صابر محافظ القاهرة، ود. شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، وعلاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ومحمد جبران وزير العمل الذى أقامته المحافظة بالتعاون مع وزارة الزراعة، والشركة القابضة للصناعات الغذائية( وزارة التموين ) تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع الأساسية والاستراتيجية للمواطنين بجودة عالية وبأسعار أقل من مثيلاتها في الأسواق.

رافق المحافظ  فى جولته اللواء إبراهيم عبدالهادي نائب المحافظ للمنطقة الغربية، وعدد من أعضاء الغرفة التجارية بالقاهرة، وقيادات المحافظة.
وحرص محافظ القاهرة خلال تفقده للمعرض الذى يلقى إقبالًا كبيرًا من المواطنين نظرًا لانخفاض أسعاره عن السوق على التأكد من توفر كافة السلع والمنتجات الأساسية والاستراتيجية بكميات تكفى حاجة المواطنين 

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