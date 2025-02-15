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بعد شائعة انفصالهما، باراك أوباما يغازل زوجته بتغريدة بمناسبة عيد الحب

أوباما وزوجته، فيتو
أوباما وزوجته، فيتو

انتشرت شائعات عن انفصال الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما وزوجته ميشيل، ما دفع الرئيس السابق لوضع حد لتلك الشائعات بنشر صورة سيلفي جمعته بزوجته خلال الاحتفال بـ"عيد الحب".

 

رسالة غزل من باراك أوباما لزوجته 

وفي منشور عبر منصة "إكس"، كتب أوباما: "32 عاما معا وما زلت تخطفين أنفاسي. عيد حب سعيد، ميشيل أوباما!".

ونشرت السيدة الأولى السابقة ميشيل الصورة نفسها في حسابها على "إكس".

وعلقت ميشيل على رسالة زوجها قائلة: "إذا كان هناك شخص واحد يمكنني دائما الاعتماد عليه، فهو أنت يا باراك أوباما. أنت سندي، كنت وستظل دائما كذلك. عيد حب سعيد، حبيبي!".

وتصاعدت شائعات الطلاق بعد أن حضر الرئيس السابق جنازة الرئيس الأمريكي الراحل جيمي كارتر الرسمية، وتنصيب دونالد ترامب الثاني دون أن تكون ميشيل برفقته.

وفي يناير، نشر باراك أوباما رسالة بمناسبة عيد ميلاد ميشيل، كتب فيها: "عيد ميلاد سعيد لحب حياتي، ميشيل أوباما. أنت تملئين كل مكان بدفئك وحكمتك وروحك المرحة ورقيك وتبدين رائعة في أثناء ذلك. أنا محظوظ لأنني أشاركك مغامرات الحياة. أحبك!".

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عيد الحب أوباما ميشيل أوباما

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