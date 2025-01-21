تنصيب ترامب، مختص بقراءة الشفاه يكشف "سؤال" أوباما لبوش

قال مختص بقراءة الشفاه لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية إنه تمكن من اكتشاف بعض الكلمات التي نطق بها الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما خلال حفل تنصيب دونالد ترامب.

وبحسب شبكة «سكاي نيوز»، ظهر أوباما عند دخوله باتجاه مكان جلوس الحضور وهو يقول: "من الجيد رؤيتكم وشكرا".

كلينتون وجورج دبليو بوش وأوباما وبايدن

وبحسب المختص فإن حركة شفاه أوباما تشير أثناء نظره إلى الرئيس جورج بوش وهو يسأل: "كيف يمكننا وقف ما يحدث؟".

وحضر المراسم الرؤساء الأربعة بيل كلينتون، وجورج دبليو بوش، وباراك أوباما، وجو بايدن.

تصريح ترامب المتعلق بخليج المكسيك

كما حضرته نائبة الرئيس كامالا هاريس، التي واجهت ترامب في انتخابات 2024.

كذلك فأن وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون كان لها موقف واضح أيضا، حيث ضحكت بطريقة لافتة على تصريح ترامب المتعلق بخليج المكسيك.

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