الثلاثاء 21 يناير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

منوعات

تنصيب ترامب، مختص بقراءة الشفاه يكشف "سؤال" أوباما لبوش

أوباما وبوش، فيتو
أوباما وبوش، فيتو

قال مختص بقراءة الشفاه لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية إنه تمكن من اكتشاف بعض الكلمات التي نطق بها الرئيس الأمريكي الأسبق باراك أوباما خلال حفل تنصيب دونالد ترامب.

وبحسب شبكة «سكاي نيوز»، ظهر أوباما عند دخوله باتجاه مكان جلوس الحضور وهو يقول: "من الجيد رؤيتكم وشكرا".

 

كلينتون وجورج دبليو بوش وأوباما وبايدن

وبحسب المختص فإن حركة شفاه أوباما تشير أثناء نظره إلى الرئيس جورج بوش وهو يسأل: "كيف يمكننا وقف ما يحدث؟".

وحضر المراسم الرؤساء الأربعة بيل كلينتون، وجورج دبليو بوش، وباراك أوباما، وجو بايدن.

 

تصريح ترامب المتعلق بخليج المكسيك

كما حضرته نائبة الرئيس كامالا هاريس، التي واجهت ترامب في انتخابات 2024.

كذلك فأن وزيرة الخارجية الأمريكية السابقة هيلاري كلينتون كان لها موقف واضح أيضا، حيث ضحكت بطريقة لافتة على تصريح ترامب المتعلق بخليج المكسيك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس الأمريكى أوباما حفل تنصيب دونالد ترامب تنصيب دونالد ترامب ترامب جورج بوش هيلاري كلينتون خليج المكسيك

مواد متعلقة

كندا تحذر ترامب من فرض الرسوم الجمركية: سنرد بالمثل

بعد تقييد ترامب منح الجنسية بالولادة، أبرز أبناء الفنانين المولودين في أمريكا (صور)

ترامب يتباهى بنجله الأصغر بارون.. اعرف السبب (صور)

ناسا تسمي أماكن على المريخ تيمنا بثلاثة منتزهات جزائرية
ads

الأكثر قراءة

أول بيان من بنك مصر بشأن الاعتداء على أحد فروعه واستشهاد ضابط أمن

البنك الدولي يكشف عن ديون ضخمة مطلوب من مصر سدادها في 2025

قرار مفاجئ من الاتفاق السعودي بشأن صفقة ضم زيزو

استشهاد ضابط في مشاجرة ببنك مصر بالفيوم

كيفية تفعيل خدمة مكالمات الواي فاي عبر شبكة إي آند مصر

القبض على محام متهم بقتل ضابط شرطة في مشاجرة داخل بنك بالفيوم

كندا تحذر ترامب من فرض الرسوم الجمركية: سنرد بالمثل

ترامب: ممكن أزور السعودية لو اشترت منتجات أمريكية بـ 500 مليار دولار

منوعات

المزيد

تنصيب ترامب، مختص بقراءة الشفاه يكشف "سؤال" أوباما لبوش

ترامب يتباهى بنجله الأصغر بارون.. اعرف السبب (صور)

مصرع رجلي أمن وإصابة آخرين في العراق على يد مجرم يحرق السيارات بالطريق

توقعات الأبراج اليوم الثلاثاء 21 يناير 2025، اعرف حظك عاطفيا ومهنيا وصحيا

المزيد

خدمات

المزيد

طن الأرز الأبيض رفيع الحبة يسجل 25 ألف جنيه اليوم الثلاثاء

آخر تطورات أسعار الشوفان مساء اليوم الثلاثاء 21-1-2025 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الثلاثاء 21-1-2025 في الأسواق

أسعار النحاس الأحمر والأصفر اليوم الثلاثاء 21-1-2025 بالأسواق المحلية

المزيد
ads

انفوجراف

مواعيد القطارات الإضافية لإجازة منتصف العام (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

«وإن جنحوا للسلم»، الشعراوي يوضح سماحة الإسلام في التعامل مع الأعداء (فيديو)

تفسير رؤية النعام في المنام وعلاقتها بقدوم رزق وفير

الأزهر للفتوى يحذر من ظاهرة الغش في الامتحانات: سلوك محرم يهدر الحقوق

المزيد
الجريدة الرسمية