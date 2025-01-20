الإثنين 20 يناير 2025
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خارج الحدود

شخصيات لن تحضر حفل تنصيب ترامب من بينهم زوجة أوباما

ترامب،فيتو
ترامب،فيتو

 تشهد الساعات القليلة المقبلة حفل تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب، دونالد ترامب، وأداءه لليمين الدستورية، حيث من المقرر أن يقام حفل تنصيبه داخل مبنى الكابيتول الأمريكي بسبب درجات الحرارة الباردة القياسية.

 

حفل تنصيب دونالد ترامب 

 وذكرت تقارير إعلامية، أنه من المتوقع أن يحضر مراسم  حفل تنصيب ترامب،  الرؤساء الأربعة السابقون  بيل كلينتون، وجورج دبليو بوش، وباراك أوباما، وجو بايدن.

ومن المتوقع أيضا أن تحضر نائبة الرئيس كامالا هاريس، التي واجهت ترامب في انتخابات 2024.

 

وفي السياق ذاته أفادت وسائل إعلام أمريكية سيحضر حفل تنصيب ترامب مجموعة من الرؤساء التنفيذيين في مجال التكنولوجيا، بما في ذلك مارك زوكربيرج من ميتا، وجيف بيزوس من أمازون، وإيلون ماسك من تيسلا، وتيم كوك من أبل، وشو تشيو من تيك توك، وسوندار بيتشاي من جوجل.

 

أشخاص يحضرون حفل تنصيب ترامب 

 ومن المتوقع أيضًا أن يحضر عدد قليل من الزعماء الأجانب حفل التنصيب، بما في ذلك الرئيس الأرجنتيني خافيير ميلي ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، وسيحضر نائب الرئيس الصيني، هان تشينج، لتمثيل الرئيس شي جين بينج.

ووفقا لسجلات وزارة الخارجية التي يعود تاريخها إلى عام 1874، لم يحضر زعيم أجنبي أبدا حفل تنصيب الرئيس الأمريكي.

ولن تحضر السيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما حفل تنصيب ترامب، ولم يتم تقديم سبب لغيابها، وهو الغياب الوحيد بين السيدات الأوائل على قيد الحياة.

وبالمثل لن تحضر رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي، ولم يقدم المتحدث الرسمي أيضًا سببًا لغيابها المخطط له، كما لن يحضر 20 نائبا ديمقراطيا حفل التنصيب، وفقا لـ"سي بي إس" نيوز.

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