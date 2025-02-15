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محافظات

خروج 16 مريضا فلسطينيا بعد تعافيهم من مستشفى الحميات بدمياط

خروج ١٦ مريض فلسطيني
خروج ١٦ مريض فلسطيني بمرافقة ذويهم من مستشفى الحميات بدمياط

أشار الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، فى تصريح أدلاه، إلى خروج ١٦ مريضا فلسطينيا بمرافقة ٣٣ فردا من ذويهم، من مستشفى الحميات بمدينة دمياط، بعد فترة علاج بمستشفيات المحافظة دامت عام.

محافظ دمياط: تم تقديم كافة أوجه الدعم اللازمة للأشقاء الفلسطينيين منذ اللحظات الأولى من استقبالهم

 

وأكد " محافظ دمياط " أنه تم تقديم أوجه الدعم اللازمة للأشقاء الفلسطينيين منذ اللحظات الأولى من استقبالهم، لافتًا إلى أنه تم تقديم كافة الخدمات الطبية والعلاجية لهم، وأيضًا توفير المستلزمات المختلفة لهم ولذويهم.

 

خروج ١٦ مريضا فلسطينيا بمرافقة ذويهم من مستشفى الحميات بدمياط 

وأوضح " الدكتور أيمن الشهابى " أن تلك الجهود تأتى فى إطار موقف مصر الداعم للقضية الفلسطينية، وحرصها الدائم على تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة لأبناء قطاع غزة، كما أن مستشفيات مصر فتحت أبوابها لاستقبال المصابين والمرضى من الأشقاء الفلسطينيين لتقديم العلاج اللازم لهم.

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