السبت 15 فبراير 2025
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رياضة

سبب غياب سام مرسي عن إيبسوتش تاون أمام أستون فيلا

المبارة
المبارة

أكد كيران ماكينا، مدرب إيبسويتش تاون، غياب لاعب خط وسط الفريق المصري سام مرسي عن لقاء أستون فيلا اليوم بسبب الإصابة.

ولم يتم الكشف عن تفاصيل الإصابة، ولكن من المتوقع أن يفوت سام مرسي المباراة بسببها.

ومن جهة أخرى حقق فريق آرسنال فوزا صعبا على نظيره ليستر سيتي بنتيجة 2-0 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب كينغ باور ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2024-2025.

 

أهداف مباراة آرسنال ضد ليستر سيتي

جاءت ثنائية أرسنال عن طريق ميكيل ميرينو في الدقائق 80 و86.

 

تشكيل أرسنال أمام ليستر سيتي 

تشكيل ليستر سيتي أمام الآرسنال

ترتيب ارسنال وليستر سيتي في الدوري الإنجليزي 

بهذه النتيجة يحتل فريق أرسنال المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 53 نقطة، فيما يحتل ليستر سيتي  المركز 18 برصيد 17 نقطة.

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