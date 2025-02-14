مواجهات الجولة 25 من الدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي، تنطلق اليوم الجمعة مباريات الجولة الـ 25 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بمواجهة برايتون ضد تشيلسي.

وجاءت مواعيد مباريات الجولة الـ25 لمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز كالتالي:

الجمعة 14 فبراير

برايتون ضد تشيلسي - 10:00 مساءً

السبت 15 فبراير

ليستر سيتي ضد أرسنال - 2:30 مساءً

وست هام ضد برينتفورد - 5:00 مساءً

ساوثهامبتون ضد بورنموث - 5:00 مساءً

أستون فيلا ضد إيبسويتش تاون - 5:00 مساءً

مانشستر سيتي ضد نيوكاسل يونايتد - 5:00 مساءً

فولهام ضد نوتينجهام فورست - 5:00 مساءً

كريستال بالاس ضد إيفرتون - 7:30 مساءً

الأحد 16 فبراير

ليفربول ضد وولفرهامبتون - 4:00 مساءً

توتنهام ضد مانشستر يونايتد - 6:00 مساءً

وأهدر ليفربول نقطتين بعد تعثره بالتعادل مع إيفرتون في اللحظات الأخيرة، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ 15 الأربعاء الماضي حيث يتطلع ليفربول لاستعادة نغمة الانتصارات في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ليفربول ضد وولفرهامبتون

يخوض ليفربول مواجهة لن تكون سهلة أمام ضيفه وولفرهامبتون، الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة 25 للمسابقة على ملعب أنفيلد.

وسقط ليفربول في فخ التعادل الإيجابي 2-2 مع مضيفه وجاره اللدود إيفرتون، في مباراة مؤجلة بالجولة 15 للبطولة، حيث فرط رفاق النجم الدولي المصري محمد صلاح في تقدمهم 2-1، بعدما تلقت شباك الفريق الأحمر هدف التعادل في الدقيقة الثامنة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني.

ورغم التعادل بقي ليفربول الساعي لاستعادة اللقب الغائب عن خزائنه في المواسم الأربعة الأخيرة، متربعًا على قمة جدول الترتيب برصيد 57 نقطة، بفارق 7 نقاط أمام أقرب ملاحقيه آرسنال، مع تبقي 14 مباراة فقط على نهاية الموسم.

ويخوض ليفربول المباراة التي تقام في معقله وهو يفتقد مديره الفني الهولندي أرني سلوت، ومساعده سبايك هولشوف، عقب طردهما على إثر المشاجرات التي شهدها ملعب جوديسون بارك بعد صافرة نهاية مواجهة إيفرتون، كما يغيب أيضًا لاعب الوسط كورتيس جونز، بعدما حصل على بطاقة حمراء أيضًا في تلك الاشتباكات.

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