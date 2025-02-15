قطاع الأعمال العام: "مصر للألومنيوم" صرح صناعي عملاق نعمل على تنميته، نستهدف رفع الطاقة الانتاجية للشركة إلى 510 آلاف طن، ونسعى لإنشاء مصنع جديد بطاقة 600 ألف طن

تقوم وزارة قطاع الأعمال العام بتعزيز الدور الحيوي للقطاع الصناعي لدعم الاقتصاد الوطني، والعمل على تحسين الأداء وزيادة الإنتاجية.

وفي هذا الاطار أجرى وزير قطاع الأعمال العام المهندس محمد شيمي اليوم السبت جولة لعدد من الشركات والمصانع التابعة للوزارة الواقعة جنوب الصعيد.

وذلك لمتابعة سير العمل في المنشآت الصناعية والإنتاجية بالشركات التابعة، ومتابعة الموقف التنفيذي لمشروعات التحديث والتطوير، ومتابعة خطة العمل لتعزيز ودعم الصناعة الوطنية.

تفقد المصانع وخطوط الإنتاج ومتابعة سير العملية الإنتاجية

واستهل المهندس محمد شيمي وزير قطاع الاعمال جولته بزيارة إلى شركة مصر للألومنيوم التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية بمدينة نجع حمادي محافظة قنا، ويهدف لزيارة وتفقد المصانع وخطوط الإنتاج ومتابعة سير العملية الإنتاجية والوقوف على آخر مستجدات مشروعات التحديث والتطوير.

سبل تحسين بيئة العمل ورفع كفاءة الإنتاج

وخلال الجولة، التقي الوزير عددا من العاملين في المصانع، والاستماع إلى آرائهم وتصوراتهم حول سبل تحسين بيئة العمل ورفع كفاءة الإنتاج، كما يلتقى قيادات الشركات لمناقشة آليات تطوير العمليات الصناعية، وتعزيز كفاءة الإنتاج، وطرح الحلول المستدامة التي تساهم في رفع تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق المحلية والعالمية، مؤكدًا أهمية التواصل المستمر والعمل المشترك لتحقيق الأهداف التنموية.

شركة مصر للألومنيوم (إيجيبتالوم) بنجع حمادي

وأجرى المهندس محمد الشيمى زيارة إلى شركة مصر للألومنيوم (إيجيبتالوم) بنجع حمادي، استهلها بلقاء عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، في إطار حرص الوزارة لتعزيز التواصل مع المجالس النيابية والعمل التكاملي، ودعم وتطوير القطاع الصناعي في الشركات التابعة.



وخلال اللقاء، استعرض المهندس محمد شيمي مع النواب الأوضاع الحالية لشركة مصر للألومنيوم والفرص المتاحة لتحسين أداء الشركة وزيادة قدراتها الإنتاجية.

كما تم مناقشة بعض المشروعات المستقبلية الواعدة التي تهدف إلى تعزيز دور الشركة في الاقتصاد الوطني ودعم الصناعة المحلية وإحلال الواردات، مع التركيز على سبل جذب الاستثمارات وتطوير البنية التحتية للمصانع، وأبرز التحديات التي تواجهها.

واستمع الوزير إلى الرؤى والمقترحات التي عرضها السادة النواب بشأن الشركة ومشروعاتها التوسعية، بحضور المهندس طارق الحديدي رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية، والمهندس محمد السعداوي العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة، والدكتور محمود عجور العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر للألومنيوم.

التعاون مستمر بين الحكومة ومجلسي النواب

أعرب المهندس محمد شيمي عن تقديره للتعاون المثمر بين الوزارة والبرلمان، مؤكدا على أهمية التنسيق المستمر بين الحكومة ومجلسي النواب والشيوخ لتحقيق الأهداف التنموية المستدامة في القطاع الصناعي، مشيرا إلى أن زيارة الصرح الصناعي العملاق المتمثل في شركة مصر للألومنيوم تأتي في إطار استراتيجية الوزارة لتطوير قطاع الأعمال العام، وتعزيز الإنتاجية، وتحقيق التنمية المستدامة في جميع الشركات التابعة في مختلف المجالات الصناعية والإنتاجية والخدمية.



أشار الوزير إلى أن وجود العديد من المشروعات لدى شركة مصر للألومنيوم وفي مقدمتها إعادة تأهيل المصهر القائم لإطالة عمره نحو 20 عاما والحفاظ على كفاءته التشغيلية مع إضافة طاقة إنتاجية جديدة 200 ألف طن بما يسهم في رفع طاقة الشركة إلى 510 آلاف طن ومشروع إنشاء مصنع جديد بطاقة 600 ألف طن، إلى جانب مشروعات متنوعة مثل ماكينة السلك ومصفاة الألومينا وإعادة تدوير الخبث، وأخرى لإدخال منتجات جديدة مثل الفويل والجنوط وأقراص العبوات الدوائية، مع استغلال الامكانات المتاحة وجذب مزيد من الاستثمارات لدعم احتياجات الصناعة الوطنية والحد من الوارادات والتوسع في أسواق تصديرية جديدة.



تطوير القطاع الصناعي وتعزيز القدرات الإنتاجية



من جانبهم، أعرب نواب البرلمان عن دعمهم لجهود الوزارة في تطوير القطاع الصناعي وتعزيز القدرات الإنتاجية للشركات التابعة وتحديث المصانع بالتكنولوجيا المتقدمة، مشيرين إلى أهمية شركة مصر للألومنيوم في تحقيق التنمية الاقتصادية.



من ناحية أخرى، تفقد المهندس محمد شيمي معرض منتجات الشركة بعد تطويره، والذي يعرض تاريخ الشركة ونماذج من منتجات الألومنيوم (أسطوانات، بلاطات، قوالب، لفات سلك، ألواح، قوالب، أقراص، ومنتجات مدرفلة)، ومنتجات الورش الإنتاجية، ومنتجات قطع الغيار الدقيق، وكذلك قاعات المؤتمرات والندوات التي تم تأهيلها.

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